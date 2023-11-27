Rock konseri karıştı: Grup üyeleri sahnede birbirine girdi

Newcombe, sahnede gitariste "Bu adamın mikrofonunu kesin, sahneden defol git, parti bitti kaptan" diye bağırdı. Newcombe ayrıca, “Sen sahneden defolup gidene kadar müzik yok. Aslında sana ihtiyacımız yok. Gitarımı yere bırak ve ne olduğunu bir düşün” dedi.