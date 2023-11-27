Rock konseri karıştı: Grup üyeleri sahnede birbirine girdi
Amerikalı rock grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya konseri esnasında grup üyeleri sahnede birbirine girdi. Solist, gitaristi sahneden atıp yüzüne gitar fırlatınca büyük bir kavga koptu.
The Brian Jonestown Massacre adlı rock grubunun üyeleri, Avustralya'nın Melbourne şehrinde verdikleri konserde sahnede kavga etti. Kavga, grubun Avustralya turnesinin geri kalanını iptal etmesine neden oldu.
Sahnedeki kaos, 56 yaşındaki solist Anton Newcombe'un altı şarkı söyledikten sonra gitarist Ryan Van Kriedt'i sahneden atıp mikrofonunun kesilmesini istemesiyle başladı.