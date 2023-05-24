Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti

2018'de yazdığı My Love Story (Aşk Hikayem) adlı kitabında "Ike ile seks yapmanın bir tür tecavüze benzediğini" yazmış ve "Burnumu bir kum torbası gibi yumrukladığı pek çok gün olurdu. Öyle ki, sahnede şarkı söylerken genzime akan kanın tadı gelirdi ağzıma" ifadelerini kullanmıştı.