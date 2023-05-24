Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner’ın uzun süredir mücadele ettiği bir hastalığın ardından bugün evinde öldüğü açıklandı.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 1

1939 yılında ABD'de dünyaya gelen efsanevi şarkıcı Tina Turner, sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'nin Kusnacht kentindeki evinde 83 yaşında hayata veda etti.

N-LIFE HABERLERİ

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 2

Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı müzisyen What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurmuştu.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 3

Turner kendine özgü tarzıyla Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae ve Rihanna gibi sanatçıların müzik anlayışlarını da etkilemişti.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 4

Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 5

Tina Turner ilk olarak 1960’larda eşi Ike Turner ile birlikte kurduğu Ike & Tina Turner grubuyla müzik dünyasına adımını atmış, 1976’dan sonra ise kariyerine solo devam ederek ününü daha da artırmıştı.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 6

Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy Ödülü kazanmıştı.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 7

Tina Turner 2021'de Rock 'n' Roll Hall of Fame'e dahil edilmişti.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 8

Turner fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 1978'de eşi Ike'den boşanmıştı.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 9

2018'de yazdığı My Love Story (Aşk Hikayem) adlı kitabında "Ike ile seks yapmanın bir tür tecavüze benzediğini" yazmış ve "Burnumu bir kum torbası gibi yumrukladığı pek çok gün olurdu. Öyle ki, sahnede şarkı söylerken genzime akan kanın tadı gelirdi ağzıma" ifadelerini kullanmıştı.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 10

Turner 2018'de oğlu Craig'in intiharının ardından zor bir dönem geçirmişti.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 11

Beyonce, Los Angeles'ta düzenlenen 50.  Grammy Ödülleri'nde Tina Turner ile birlikte performans sergiliyor.

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner hayata veda etti - 12

Eski ABD Başkanı George W. Bush, Beyaz Saray'da düzenlenen bir resepsiyonda Tina Turner'ı tebrik ediyor.

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