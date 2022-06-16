Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 10:19

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, eşi Sharon Osbourne'un 'hayatının geri kalanını değiştirecek' diye nitelendirdiği ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi. Osbourne, hastane çıkışında tekerlekli sandalyedeydi.

Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı - 1

Ünlü rock yıldızı Ozzy Osbourne, eşi Sharon Osbourne’ın ‘hayatını değiştirecek’ diye nitelendirdiği ameliyat sonrası hastaneden ayrılırken tekerlekli sandalyede görüntülendi. 73 yaşındaki müzisyenin ‘hayatının geri kalanına yön verecek’ nitelikle büyük bir operasyon geçirdiğini söyleyen Sharon Osbourne, ünlü ismin ne ameliyatı geçirdiğini açıklamamıştı.

Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı - 2

Ameliyat sonrası aileden henüz resmi bir açıklama gelmese de Sharon Osbourne dün Twitter açıklamasında Ozzy Osbourne’un durumunun iyiye gittiğini belirtmişti. TV sunucusu Sharon Osbourne, “Ailemiz Ozzy’nin ameliyatıyla ilgili aşırı sevgi ve desteğe şükranlarını iletiyor. Ozzy iyiye gidiyor, iyileşme yolunda ilerliyor. Sevginiz ona dünyaları vermek yerine geçiyor” demişti.

Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı - 3

Parkinson hastası olduğu bilinen ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyordu. 

Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı - 4

En son mayıs ayında görüntülendiğinde, yürüme güçlüğü çektiği için baston kullanması dikkat çekmişti. Ozzy Osbourne’un, 2003 yılında geçirdiği bisiklet kazasının ardından, daha önceki kazasında omurgasına yerleştirilmiş metal çubuklar yerinden çıkmıştı.

Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı - 5

2019'DA PARKINSON TEŞHİSİ KONULDU

Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.

Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı - 6

Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.

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