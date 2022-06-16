Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 10:19
Ünlü rock yıldızı Ozzy Osbourne, eşi Sharon Osbourne’ın ‘hayatını değiştirecek’ diye nitelendirdiği ameliyat sonrası hastaneden ayrılırken tekerlekli sandalyede görüntülendi. 73 yaşındaki müzisyenin ‘hayatının geri kalanına yön verecek’ nitelikle büyük bir operasyon geçirdiğini söyleyen Sharon Osbourne, ünlü ismin ne ameliyatı geçirdiğini açıklamamıştı.
Ameliyat sonrası aileden henüz resmi bir açıklama gelmese de Sharon Osbourne dün Twitter açıklamasında Ozzy Osbourne’un durumunun iyiye gittiğini belirtmişti. TV sunucusu Sharon Osbourne, “Ailemiz Ozzy’nin ameliyatıyla ilgili aşırı sevgi ve desteğe şükranlarını iletiyor. Ozzy iyiye gidiyor, iyileşme yolunda ilerliyor. Sevginiz ona dünyaları vermek yerine geçiyor” demişti.
Parkinson hastası olduğu bilinen ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyordu.
En son mayıs ayında görüntülendiğinde, yürüme güçlüğü çektiği için baston kullanması dikkat çekmişti. Ozzy Osbourne’un, 2003 yılında geçirdiği bisiklet kazasının ardından, daha önceki kazasında omurgasına yerleştirilmiş metal çubuklar yerinden çıkmıştı.
Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.
Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.