Rock yıldızı Ozzy Osbourne hastaneden çıktı

Ameliyat sonrası aileden henüz resmi bir açıklama gelmese de Sharon Osbourne dün Twitter açıklamasında Ozzy Osbourne’un durumunun iyiye gittiğini belirtmişti. TV sunucusu Sharon Osbourne, “Ailemiz Ozzy’nin ameliyatıyla ilgili aşırı sevgi ve desteğe şükranlarını iletiyor. Ozzy iyiye gidiyor, iyileşme yolunda ilerliyor. Sevginiz ona dünyaları vermek yerine geçiyor” demişti.