Rock yıldızı Steven Tyler'a cinsel taciz suçlaması

Yüzükler Efendisi serisiyle ün kazanan Liv Tyler’ın babası ABD’li rock yıldızı Steven Tyler, cinsel taciz ile suçlanıyor. 74 yaşındaki Tyler'ın reşit olmayan bir kıza cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu iddia edildi. Julia Holcomb isimli bir kadın, müzisyenin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.