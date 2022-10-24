Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum

"BEN BİR ŞÖVALYEYİM"

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rod Stewart, yedi kişilik bir Ukraynalı aile için ev kiraladığını ve onların faturalarını ödediğini açıkladı. ‘Sir’ unvanlı 77 yaşındaki şarkıcı, beş çocuklu bir Ukraynalı çifte yaptığın yardımı, başkalarına da ilham versin diye açıkladığını söyledi ve şunları ekledi:

“Genelde tüm hayırseverlilk işlerimi sessizce yaparım. Ama 'Ben bir şövalyeyim, bu şövalyelik bana hayatımda elde ettiğim şeyler ve yıllar içinde yaptığım hayır işlerinden dolayı verildi' diye düşündüm.”