Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum

Kraliçe Elizabeth tarafından 2016'da 'şövalye' ilan edilen Rod Stewart, beş çocuklu bir Ukraynalı çifte ev tutup yardım ettiğini anlattı. Genelde yardımlarını gizli tuttuğunu söyleyen Stewart, bu yardımını duyurmasının gerekçesini açıkladı.

Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum - 1

"BEN BİR ŞÖVALYEYİM"

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rod Stewart, yedi kişilik bir Ukraynalı aile için ev kiraladığını ve onların faturalarını ödediğini açıkladı. ‘Sir’ unvanlı 77 yaşındaki şarkıcı, beş çocuklu bir Ukraynalı çifte yaptığın yardımı, başkalarına da ilham versin diye açıkladığını söyledi ve şunları ekledi:

“Genelde tüm hayırseverlilk işlerimi sessizce yaparım. Ama 'Ben bir şövalyeyim, bu şövalyelik bana hayatımda elde ettiğim şeyler ve yıllar içinde yaptığım hayır işlerinden dolayı verildi' diye düşündüm.”

Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum - 2

Stewart, savaşın yıktığı Ukrayna’daki insanlara yardım etmeleri için başkalarına ilham vermek istediğini, hayırsever çalışmalarını açıklamama konusundaki olağan duruşunu bozduğunu söyledi.

Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum - 3

ŞARKISINI ADAYACAK

Şarkıcı ayrıca, 16 Kasım'da Nottingham'da başlayacak olan turnesinde 'savaş karşıtı şarkı' olarak nitelendirdiği 1991 yılı hiti ‘Rhythm Of My Heart'ı seslendireceğini de duyurdu.

Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum - 4

Şarkıyı Ukrayna’ya adadığını söyleyen Stewart, konserde dev ekrana Ukrayna bayrağı ve Zelenski fotoğrafı yansıtacaklarını belirtti.

Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum - 5

Mirror gazetesine konuşurken “Putin'i tanımlarken bazı kaba kelimeler kullanıyorum” diyen şarkıcı, “Bu Rus halkının suçu değil. Orada çok sayıda insan tutuklanıp cezaevine konuldu. Bu adamın rejimi yüzünden tüm Rusları suçlamayın. Birçok kez Rusya'ya gittim ve dünyadaki en arkadaş canlısı insanları tanıdım orada. Bu onların suçu değil” ifadesini kullandı.

Rod Stewart: Yedi kişilik Ukraynalı aileye ev tuttum - 6

Stewart, 2016’da Kraliçe Elizabeth tarafından müzik ve hayırseverlik işlerindeki başarısından dolayı şövalyelikle onurlandırıldı ve ‘sir’ unvanını aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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