Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, iki ay önce Roma’da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün İstanbul Sarıyer’deki bir otelde yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün yaptı.
Çiftin düğün öncesi ve esnasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca kısa sürede gündem oldu.
İpek Filiz Yazıcı, düğün öncesi kız ardaşlarıyla pijama partisi yaptığı anları da paylaştı.
Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydi.
Takipçileri, İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliğine ve güzelliğine övgüler yağdırdı.
Yazıcı ve Beydemir çifti İtalya'daki nikahlarından bu kareleri de sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.