Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı

İki ay önce İtalya'nın Roma şehrinde nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir çifti, dün İstanbul'da düğün yaptı.

Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı - 1

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, iki ay önce Roma’da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün İstanbul Sarıyer’deki bir otelde yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün yaptı.

Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı - 2

Çiftin düğün öncesi ve esnasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca kısa sürede gündem oldu.

Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı - 3

İpek Filiz Yazıcı, düğün öncesi kız ardaşlarıyla pijama partisi yaptığı anları da paylaştı.

Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı - 4

Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydi.

Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı - 5

Takipçileri, İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliğine ve güzelliğine övgüler yağdırdı.

Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı - 6

Yazıcı ve Beydemir çifti İtalya'daki nikahlarından bu kareleri de sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı - 7

N-LIFE HABERLERİ

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