Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, iki ay önce Roma’da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün İstanbul Sarıyer’deki bir otelde yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün yaptı.