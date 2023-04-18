Roman Polanski'nin tecavüzüne uğrayan Samantha Geimer'den ünlü yönetmene savunma

Şimdilerde 60 yaşında olan Geimer, "Açık konuşayım: Polanski'yle yaşananlar benim için hiçbir zaman büyük bir sorun olmadı" dedi ve ekledi:

"Bunun yasadışı olduğunu, birinin tutuklanabileceğini bile bilmiyordum. İyiydim, hala iyiyim. Bunu büyük bir mesele haline getirmiş olmamız üzerimde çok ağır bir yük oluşturuyor."