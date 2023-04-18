Roman Polanski'nin tecavüzüne uğrayan Samantha Geimer'den ünlü yönetmene savunma

"Chinatown", "Piyanist", "Rosemary'nin Bebeği" gibi filmlerin yönetmeni Polanski'nin kendisine tecavüz ettiğini 2013'te yazdığı kitapta anlatan Samantha Geimer'in Polanski'nin eşi Emmanuelle Seigner'le yaptığı röportaj Fransa'da yayımlanan Le Point'te çıktı.
Şimdilerde 60 yaşında olan Geimer, "Açık konuşayım: Polanski'yle yaşananlar benim için hiçbir zaman büyük bir sorun olmadı" dedi ve ekledi:
"Bunun yasadışı olduğunu, birinin tutuklanabileceğini bile bilmiyordum. İyiydim, hala iyiyim. Bunu büyük bir mesele haline getirmiş olmamız üzerimde çok ağır bir yük oluşturuyor."
ABD'de Polanski hakkındaki suçlamaların düşürülmesini isteyen Geimer, "Roman'ın cezasını çektiğini artık herkes bilmeli. Bence uzundu da. Bana göre kimse Polanski'nin hapse girmesini istemedi ama girdi. Bu yeterliydi. Topluma borcunu ödedi" diye konuştu.
Geimer, basın kendisini takip ettiğinde veya çok sayıda duruşmaya girince bir mağdur olduğunu hissettiğini vurguladı.
Samantha Geimer, "Birinin Roman ve herhangi bir kötü muamele hakkında söyleyecek bir şeyi olsaydı, 1977 bana yardım etmek için gerçekten iyi bir yıl olurdu. Çünkü ailemle birlikte artık evimizden bile çıkamıyorduk. Herkes bize saldırıyordu… Hiç kimse, bugün Roman'la bir sorunu olduğunu iddia eden hiçbir kadın benimle temasa geçme zahmetinde bulunmadı" dedi.
Polanski'nin eşi Seigner ise 1970'lerde cinselliğe bakışın farklı olduğunu "Çalışmaya başladığım zamanı hatırlıyorum düşünüyorum da 14 yaşında model oldum. Bütün kızlar, modeller fotoğrafçılarla birlikte oldu. Ben de istisna değildim. Ama cinsellik normal bir şeydi, hayatın doğal bir yönüydü. Bütün bu drama, cinselliği perdeleyen tüm bu karanlık yoktu" sözleriyle iddia etti.
Seigner, röportajın yayımlanmasından sonra Instagram'dan Geimer'la fotoğrafını paylaştı.
Geimer da gönderiye "Yeni bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum" yazdı.
Roman Polanski, 1977'de Samantha Geimer ile, uyuşturucu ve içki vererek cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, ceza almadan önce 1978'de ABD'yi terk etmişti.
ABD, Polanski'nin iade edilmesi için çabalasa da İsviçre ve Polonya gibi ülkelerde mahkemeler bu talebi şimdiye kadar reddetti.
Hakkında 5 kadının daha tecavüz iddiasında bulunduğu 89 yaşındaki sinemacı, ABD'yle iade anlaşması olan ülkelerden kaçınarak yaşamını sürdürüyor.