 Romee Strijd ikinci kez anne oldu - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Romee Strijd ikinci kez anne oldu

2020'de Mint adını verdiği kızını kucağına alan Hollandalı model Romee Strijd ile 12 yıldır aşk yaşadığı Laurens van Leeuwen, ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Romee Strijd ikinci kez anne oldu - 1

Geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını açıklayan Romee Strijd, "Yakında dört kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

Romee Strijd ikinci kez anne oldu - 2

Hamilelik sürecinde verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan Victoria's Secret modelinden güzel haber geldi.

Romee Strijd ikinci kez anne oldu - 3

11 Kasım Cuma günü ikinci kez anne olan Romee Strijd, iki çocuğu ve nişanlısıyla pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

Romee Strijd ikinci kez anne oldu - 4

Bebeklerine June adını veren ünlü çiftten Laurens van Leeuwen, çocukları ve nişanlısını fotoğraflayarak bu kareyi paylaştı.

Romee Strijd ikinci kez anne oldu - 5

2010 yılından bu yana birlikte olan Romee Strijd ile Laurens van Leeuwen, 2022 yılının Ocak ayında nişanlanmıştı.

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