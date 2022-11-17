Romee Strijd ikinci kez anne oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını açıklayan Romee Strijd, "Yakında dört kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.
Hamilelik sürecinde verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan Victoria's Secret modelinden güzel haber geldi.
11 Kasım Cuma günü ikinci kez anne olan Romee Strijd, iki çocuğu ve nişanlısıyla pozunu hayranlarının beğenisine sundu.
Bebeklerine June adını veren ünlü çiftten Laurens van Leeuwen, çocukları ve nişanlısını fotoğraflayarak bu kareyi paylaştı.
2010 yılından bu yana birlikte olan Romee Strijd ile Laurens van Leeuwen, 2022 yılının Ocak ayında nişanlanmıştı.