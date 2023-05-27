Romeo ve Juliet oyuncularının 54 yıl sonra açtıkları dava sonuçlandı: Cinsel istismar yok!

Romeo ve Juliet'in 1968 uyarlamasının iki başrol oyuncusu Olivia Hussey ve Leonard Whiting, filmdeki çıplak bir sahne nedeniyle 54 yıl sonra yapım şirketi Paramount'a çocuk istismarından dava açmıştı.
Olivia Hussey ve Leonard Whiting, stüdyoyu Franco Zeffirelli uyarlamasındaki çıplak sahnede cinsel istismarla suçlamıştı. Yapım sırasında Hussey 15 ve Whiting 16 yaşındaydı.
Bugün 72 yaşında olan Hussey ile 73 yaşındaki Whiting, gördükleri ruhsal ve fiziksel zarar nedeniyle 500 milyon dolar tazminat talep etmişti.
Dava geçen hafta California Yüksek Mahkemesi'nde görüldü, iki oyuncuyu da üzen bir karar çıktı. Davaya bakan yargıç Alison Mackenzie, "Romeo ve Juliet" filmindeki çıplak sahnelerin "çocuklara yönelik taciz içermediği" sonucuna vararak, yapımcı şirket Paramount'un davayı düşürme teklifini kabul etti.
Yargıç MacKenzie aynı zamanda iki davacı Hussey ile Whiting'in, filmdeki çıplak sahnelerin "çocuk istismarı" olduğu iddialarını da reddetti.
İki oyuncu, söz konusu davayı #metoo hareketinin etkisiyle sinema sektöründe 18 yaşından küçük oyunculara ayrı bir özen gösterilmesine dair karar uyarınca açmıştı.
Buna göre, California'daki çocuklara yönelik istismar davalarında zaman aşımı süresi de 2020 yılında eyalet yasasında yapılan bir değişiklikle geçici olarak askıya alınmıştı. Hussey ve Whiting'in davası da bu tür davaların son teslim süreci olan 31 Aralık'tan hemen önce açılmıştı.
Ancak yargıç Alison MacKenzie, iki oyuncunun açtığı davanın, bu değişikliğin koşullarına uymadığını da ileri sürdü.
İki oyuncu, yönetmen Franco Zeffirelli'nin onlara yatak odası sahnesinde çıplaklık olmayacağını ve ten rengi eşyaların giyileceğini söylediğini ancak daha sonra çıplak oynamaları için "yoksa filmin başarısız olacağı" şeklinde ısrar ettiğini iddia etmişti. Zeffirelli 2019'da hayatını kaybetti.
Oyuncuların şikayeti, ikilinin o zamandan bu yana geçen yıllarda “zihinsel ıstırap ve duygusal sıkıntı” çektiğini ve iş fırsatlarını kaybettiğini içeriyor. Oyuncular, zararlarının 500 milyon doları aştığı iddiasında bulunmuştu.
Oyuncuların mejaneri Tony Marinozzi, çocuk yaştaki aktörlere filmin çekildiği dönemde farklı vaat verilip bambaşka bir çekim gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Franco’ya güvendiler. Franco onları arkadaşıydı. Başa şansları yoktu. O zaman #MeToo da yoktu” diye konuşmuştu.
Me Too, yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir hareket olarak çıktı. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017’de sosyal medyada yayılmaya başladı.
Oyuncuların avukatı Solomon Gresen, “60’lı yıllarda onlara ne yapıldığını anlayamayacak kadar genç ve savunmasız çocuklardı. Birdenbire hiç ummadıkları bir düzeyde ünlü oldular ve üstelik nasıl baş edeceklerini bilemedikleri bir şekilde istismar edildiler" demişti.
Olivia Hussey, 2018 yılında Guardian gazetesine verdiği röportajda, “Juliet oynamayı sevdim. Sevmediğim kısmı tüm halka ilişkiler çalışmasıydı. Çok yorucuydu” demişti. Ayrıca yönetmen Zeffirelli'nin kendisine hayatının karşılıksız aşkı olduğunu itiraf ettiğini iddia etmişti.
Romeo ve Juliet, gösterildiği dönemde seyirciden büyük ilgi görmüş ve dört Oscar adaylığından ikisini kazanmıştı. Filme 1969 yılı Oscar töreninde En İyi Film ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleri verilmişti.