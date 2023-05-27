Romeo ve Juliet oyuncularının 54 yıl sonra açtıkları dava sonuçlandı: Cinsel istismar yok!

Romeo ve Juliet'in 1968 uyarlamasının iki başrol oyuncusu Olivia Hussey ve Leonard Whiting, filmdeki çıplak bir sahne nedeniyle 54 yıl sonra yapım şirketi Paramount'a çocuk istismarından dava açmıştı.



Olivia Hussey ve Leonard Whiting, stüdyoyu Franco Zeffirelli uyarlamasındaki çıplak sahnede cinsel istismarla suçlamıştı. Yapım sırasında Hussey 15 ve Whiting 16 yaşındaydı.

Bugün 72 yaşında olan Hussey ile 73 yaşındaki Whiting, gördükleri ruhsal ve fiziksel zarar nedeniyle 500 milyon dolar tazminat talep etmişti.