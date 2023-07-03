Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu oldu

İki aşığı canlandırdıkları Game of Thrones dizisinde tanışıp birbirlerine aşık olan Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi.

Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu oldu - 1

Game of Thrones dizisinde iki aşığı canlandırdıktan sonra gerçek hayatta da birbirlerine aşık olan Rose Leslie ve Kit Harington çifti, ikinci çocuk mutluluğu yaşıyor. 

Özel hayatlarını gizli tutmayı tercih eden çiftin sözcüsü "Ailelerine küçük bir kız çocuğu gelmesinden dolayı çok mutlular" açıklamasını yaptı. Sözcü, bebeğin adını açıklamadı. 

N-LIFE HABERLERİ

Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu oldu - 2

Her ikisi de 36 yaşında olan Leslie ve Harington çifti, Game of Thrones dizisi setinde tanıştıkları 2011'den bu yana birlikte.

Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu oldu - 3

Jon Snow karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Harington ile İskoç oyuncu Leslie, Haziran 2018’de evlendi. İkilinin düğünü İskoçya’daki Wardhill Kalesi’nde yapıldı.

Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu oldu - 4

Çiftin ilk çocuğu 2021'de dünyaya geldi. Harington bu yılın şubat ayında eşinin ikinci defa hamile olduğunu açıklamıştı.

Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu oldu - 5

DİZİDE İKİ AŞIĞI OYNADILAR

Kit Harington ile Game of Thrones'ta Ygritte karakterini canlandıran Rose Leslie, dizinin ikinci sezonunda birbirine aşık bir çifti canlandırmıştı.

Ygritte karakterinin Jon Snow'a sık sık söylediği "Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow" sözü, dizinin en çok akılda kalan repliklerinden olmuştu. 

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