Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu oldu

Game of Thrones dizisinde iki aşığı canlandırdıktan sonra gerçek hayatta da birbirlerine aşık olan Rose Leslie ve Kit Harington çifti, ikinci çocuk mutluluğu yaşıyor.

Özel hayatlarını gizli tutmayı tercih eden çiftin sözcüsü "Ailelerine küçük bir kız çocuğu gelmesinden dolayı çok mutlular" açıklamasını yaptı. Sözcü, bebeğin adını açıklamadı.