Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan Bruce Willis'in kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını özlediğini ifade etti.

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 2

BABASINA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Tüm ailesi Bruce Willis'le yakından ilgilenirken Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 3

Babasıyla yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Willis, "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 4

Baba kızın fotoğrafına binlerce beğeni gelirken; Rumer Willis'e de "Baba kız sevgisi her şeyin üstesinden gelir" gibi destek yorumları geldi.

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 5

DEDE OLDU

Öte yandan Rumer Willis'in geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini dünyaya getirmesiyle Bruce Willis de dede olmanın heyecanını yaşamıştı.

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 6

2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söyleyen Rumer Willis, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti.

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 7

HASTALIĞI STABİL

Birkaç hafta önce babası Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Tallulah Willis, "O aynı... ki bence bu konuda isteyebileceğiniz en iyi şeyin bu olduğunu hastalık sürecinde öğrendim" sözleriyle Willis’in hastalığının stabil halde olduğunu duyurmuştu.

Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum - 8

BEŞ ÇOCUK BABASI

1987-2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

Willis'in 2009 yılından bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.

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