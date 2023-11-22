Rumer Willis'ten Bruce Willis'e: Babamı gerçekten özlüyorum
Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan Bruce Willis'in kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını özlediğini ifade etti.
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.