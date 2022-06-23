Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

Haberler | 23.06.2022 - 12:03
Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch ile Amerikalı eski manken Jerry Hall ile evliliğini sonlandırıyor.
ABD basınında çıkan haberlere göre, Murdoch ile Hall boşanma kararı aldı.
İkili 2016 yılında Londra'da bir malikanede dünyaevine girmişti.
Bir dönem Rolling Stone grubunun solisti Mick Jagger ile evli olan Hall'un dört çocuğu bulunuyor.
Murdoch ise bu ayrılıkla birlikte dördüncü boşanmasını gerçekleştirmiş olacak. Rupert Murdoch, daha önce 1999'dan 2013'e Wendi Deng, 1967'den 1999'a Anna Maria Torv, 1956'dan 1967'ye kadar Patricia Booker ile evli kalmıştı.