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Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

Haberler | 23.06.2022 - 12:03

Bir döneme damga vuran emekli manken Jerry Hall (65) ile altı yıl önce evlendiği ünlü medya patronu Rupert Murdoch (91) boşanma kararı aldı.

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Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch ile Amerikalı eski manken Jerry Hall ile evliliğini sonlandırıyor.

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ABD basınında çıkan haberlere göre, Murdoch ile Hall boşanma kararı aldı.

Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor - 3

İkili 2016 yılında Londra'da bir malikanede dünyaevine girmişti.

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Bir dönem Rolling Stone grubunun solisti Mick Jagger ile evli olan Hall'un dört çocuğu bulunuyor.

Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor - 5

Murdoch ise bu ayrılıkla birlikte dördüncü boşanmasını gerçekleştirmiş olacak. Rupert Murdoch, daha önce 1999'dan 2013'e Wendi Deng, 1967'den 1999'a Anna Maria Torv, 1956'dan 1967'ye kadar Patricia Booker ile evli kalmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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