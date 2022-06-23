Rupert Murdoch ve Jerry Hall boşanıyor

Murdoch ise bu ayrılıkla birlikte dördüncü boşanmasını gerçekleştirmiş olacak. Rupert Murdoch, daha önce 1999'dan 2013'e Wendi Deng, 1967'den 1999'a Anna Maria Torv, 1956'dan 1967'ye kadar Patricia Booker ile evli kalmıştı.