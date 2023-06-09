Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu

Mrs. Russia yarışmasında Rusya'nın en güzel kadını seçilen Natalya Oskar'ın basına yansıyan fotoğrafları ile gerçek fotoğrafları arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu. Fazla estetikli görünmesine rağmen birinci olduğu için eleştirilen Oskar'ın eşinin, yarışmanın sponsorlarından biri olduğu ortaya çıktı.

Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu - 1

Rusya’da düzenlenen Mrs. Russia adlı güzellik yarışmasının birincisi Natalya Oskar şu sıralar sosyal medya kullanıcılarının dilinde. Oskar'ın gerçek hali ile basına yansıyan kareleri arasındaki büyük fark alay konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu - 2

Bir çocuk annesi olan 34 yaşındaki güzel, Habarovsk kentinde düzenlenen Mrs. Russia yarışmasından birincilikle ayrıldı. Kazandığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Oskar'a binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu - 3

Ancak Oskar'ın yarışmanın birincisi olduğu anlar televizyonda ve medya kuruluşlarında da yer buldu. Yayınlanan karelerde Oskar'ın bambaşka görünmesi dikkat çekti.

Oskar, sosyal medya paylaşımlarında her zaman makyajlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğu kareleri yayınlıyor.

Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu - 4

ESTETİK İDDİALARI

Oskar'ın gerçek halinin bu kadar farklı olması ise linç kampanyalarının başlamasına neden oldu. Kimileri basına yansıyan karelerin yanlış açıyla çekildiğini savunurken kimileri Oskar'ın fazla estetikli olmasına rağmen yarışmasını eleştirdi.

Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu - 5

İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, 83 kişiyi geride bırakarak birinci olan Natalya Oskar, yarışmayı kazanmak için çok çabaladığını belirterek estetikli olduğu iddialarını yalanladı.

Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu - 6

EŞİ YARIŞMANIN SPONSORLARINDAN

Öte yandan, Oskar'ın eşinin 45 yaşındaki milyarder Roman Bezmaternykh olduğu ortaya çıktı. Oskar'ın eşi yarışmanın sponsorlarından biri.

Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu - 7

Daily Mail'in haberine göre, insanlar Oskar'ın böyle görünürken yarışmayı kazanmasını garip buluyor. Kraliçenin eşinin yarışmanın sponsorlarından biri olması ise soru işaretlerine neden oldu.

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