Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu

Ancak Oskar'ın yarışmanın birincisi olduğu anlar televizyonda ve medya kuruluşlarında da yer buldu. Yayınlanan karelerde Oskar'ın bambaşka görünmesi dikkat çekti.

Oskar, sosyal medya paylaşımlarında her zaman makyajlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğu kareleri yayınlıyor.