Rus güzellik kraliçesi gerçek fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu
Mrs. Russia yarışmasında Rusya'nın en güzel kadını seçilen Natalya Oskar'ın basına yansıyan fotoğrafları ile gerçek fotoğrafları arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu. Fazla estetikli görünmesine rağmen birinci olduğu için eleştirilen Oskar'ın eşinin, yarışmanın sponsorlarından biri olduğu ortaya çıktı.
Rusya’da düzenlenen Mrs. Russia adlı güzellik yarışmasının birincisi Natalya Oskar şu sıralar sosyal medya kullanıcılarının dilinde. Oskar'ın gerçek hali ile basına yansıyan kareleri arasındaki büyük fark alay konusu oldu.