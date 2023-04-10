Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı Marmaris'te

İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 700 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali, denizden ikmal gemisiyle gerçekleştirildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 15 milyon lira ödeneceği kaydedildi.