Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi

Haberler | 16.07.2022 - 09:35
Rus model Irina Shayk, Instagram'da yaptığı paylaşım sonrası savaş destekçisi ve Putin'in savaşını desteklemekle suçuyla karşı karşıya kaldı.
Yıldız model Shayk, paylaşımına 'Rusianzz on Wednesday...' (Çarşamba günleri Ruslar...) notunu düştü.
Shayk'ın Russians olan kelimenin sonundaki s harfini z ile değiştirmesi tepkiye neden oldu.
Shayk daha önce kapağında Putin olan bir kitap ile poz vermişti.
Yıldız model savaşın ilk günlerinde ise siyah-beyaz barış işareti görseli eşliğinde "Dünya barışı için dua ediyorum" demişti.
Ukraynalı gazeteci Maria Romanenko, yaşananlar sonrası sponsorlara Rus model ile anlaşmalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.
Rus ordusunun kullandığı 'Z' harfi sembol haline gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.
RUSYA ORDUSUNDAKİ ‘Z’ VE ‘V’ HARFLERİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI (TIKLA OKU)