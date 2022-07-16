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Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi

Haberler | 16.07.2022 - 09:35

Rus model Irina Shayk 'Z' harfli yaptığı bir paylaşımın ardından Putin'i desteklemekle suçlandı.

Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi - 1

Rus model Irina Shayk, Instagram'da yaptığı paylaşım sonrası savaş destekçisi ve Putin'in savaşını desteklemekle suçuyla karşı karşıya kaldı.

Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi - 2

Yıldız model Shayk, paylaşımına 'Rusianzz on Wednesday...' (Çarşamba günleri Ruslar...) notunu düştü.

Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi - 3

Shayk'ın Russians olan kelimenin sonundaki s harfini z ile değiştirmesi tepkiye neden oldu.

Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi - 4

Shayk daha önce kapağında Putin olan bir kitap ile poz vermişti.

Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi - 5

Yıldız model savaşın ilk günlerinde ise siyah-beyaz barış işareti görseli eşliğinde "Dünya barışı için dua ediyorum" demişti.

Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi - 6

Ukraynalı gazeteci Maria Romanenko, yaşananlar sonrası sponsorlara Rus model ile anlaşmalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Rus model Irina Shayk'a 'Z' harfi tepkisi - 7

Rus ordusunun kullandığı 'Z' harfi sembol haline gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

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