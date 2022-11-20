 Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu

Ünlü Rus süper model Natalia Vodianova, çocukken ayrılmak zorunda kaldığı ve 22 sene önce bir başka aile tarafından evlat edinilen kız kardeşini bir DNA uygulaması sayesinde buldu.

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - 1

Kariyeri boyunca pek çok marka için kamera karşısına geçen ve dünyanın en iyi süper modelleri arasına giren Rus model Natalia Vodianova, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vogue dergisine röportaj veren 40 yaşındaki model, 2000 yılında Amerikalı bir aile tarafından evlat edinilen kız kardeşi Jenna ile yıllar sonra buluşmasını anlattı.

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - 2

DNA UYGULAMASI SAYESİNDE HAYATI DEĞİŞTİ

Rus bir ailenin çocuğu olarak doğan Maria Mashinka, doğar doğmaz Amerikalı bir aileye evlatlık verildi ancak biyolojik ailesini her zaman merak eden genç kız, 2019 yılında DNA konusunda araştırma yapan bir uygulamaya üye oldu.

Amerikalı ailesi tarafından kendisine Jennifer Burns ismi verilen 22 yaşındaki genç kızın hayatı, Güney Karolina’da ailesi ile yaşarken telefonuna gelen bir mail ile değişti. Yıllar önce üye olduğu uygulama, ablasının ünlü top model Natalia Vodinova olduğunu ortaya çıkardı ve Jennifer hiç vakit kaybeden ablasına mesaj attı.

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - 3

16 yaşında modelliğe adım atan ve moda dünyasında hızlı bir yükseliş kazanan Vodinova ise kız kardeşine cevap vermekte gecikmedi.

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - 4

Uzun yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşinin annesi Larisa Kusakina’ya benzerliğiyle şaşkına dönen Vodinova, kız kardeşiyle Paris’te buluşmayı teklif etti ve ikili havalimanında duygusal anlar yaşadı.

İkilinin kan bağı, DNA testinin ardından netleşmiş oldu.

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - 5

Vodinova, Jennifer’ın dördüncü kardeşi olduğunu ve annesinin diğer çocuklarını tek başına yetiştirdiğini ve fakirlik içinde yaşadıklarını belirtti.

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - 6

Kız kardeşinin daha iyi koşullarda büyümesi için evlatlık verildiğini belirten model, yıllarca kız kardeşini aradığını ve hatta özel dedektif tuttuğunu belirtti.

Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu - 7

İkili, efsanevi fotoğrafçı Annie Liebovitz’e poz verdi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER