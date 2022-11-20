Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu

Kariyeri boyunca pek çok marka için kamera karşısına geçen ve dünyanın en iyi süper modelleri arasına giren Rus model Natalia Vodianova, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Vogue dergisine röportaj veren 40 yaşındaki model, 2000 yılında Amerikalı bir aile tarafından evlat edinilen kız kardeşi Jenna ile yıllar sonra buluşmasını anlattı.
Rus bir ailenin çocuğu olarak doğan Maria Mashinka, doğar doğmaz Amerikalı bir aileye evlatlık verildi ancak biyolojik ailesini her zaman merak eden genç kız, 2019 yılında DNA konusunda araştırma yapan bir uygulamaya üye oldu.
Amerikalı ailesi tarafından kendisine Jennifer Burns ismi verilen 22 yaşındaki genç kızın hayatı, Güney Karolina’da ailesi ile yaşarken telefonuna gelen bir mail ile değişti. Yıllar önce üye olduğu uygulama, ablasının ünlü top model Natalia Vodinova olduğunu ortaya çıkardı ve Jennifer hiç vakit kaybeden ablasına mesaj attı.
16 yaşında modelliğe adım atan ve moda dünyasında hızlı bir yükseliş kazanan Vodinova ise kız kardeşine cevap vermekte gecikmedi.
Uzun yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşinin annesi Larisa Kusakina’ya benzerliğiyle şaşkına dönen Vodinova, kız kardeşiyle Paris’te buluşmayı teklif etti ve ikili havalimanında duygusal anlar yaşadı.
İkilinin kan bağı, DNA testinin ardından netleşmiş oldu.
Vodinova, Jennifer’ın dördüncü kardeşi olduğunu ve annesinin diğer çocuklarını tek başına yetiştirdiğini ve fakirlik içinde yaşadıklarını belirtti.
Kız kardeşinin daha iyi koşullarda büyümesi için evlatlık verildiğini belirten model, yıllarca kız kardeşini aradığını ve hatta özel dedektif tuttuğunu belirtti.
İkili, efsanevi fotoğrafçı Annie Liebovitz’e poz verdi.