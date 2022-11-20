Rus model Natalia Vodianova evlatlık verilen kız kardeşiyle yıllar sonra buluştu

Kariyeri boyunca pek çok marka için kamera karşısına geçen ve dünyanın en iyi süper modelleri arasına giren Rus model Natalia Vodianova, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vogue dergisine röportaj veren 40 yaşındaki model, 2000 yılında Amerikalı bir aile tarafından evlat edinilen kız kardeşi Jenna ile yıllar sonra buluşmasını anlattı.