Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul’da

Ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç, İstanbul'da görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Abramoviç, korumalarının eşliğinde Bebek'i turladı.
Son zamanlarda sık sık İstanbul'a ziyarete gelen Abramoviç'in korumaları görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı.
Abramoviç yıllardır İngilterede yaşıyordu ancak Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla, İngiltere hükümeti, Rus oligarkın İngiltere'deki tüm varlıklarını dondurdu. Ardından Abramoviç'e seyahat yasağı getirildi. Karar alındığında İngiltere dışında olan oligark, Rusya'ya geri döndü.
Türkiye'den bir takım satın alacağı konuşulan Abramoviç'in batıda mal varlıklarına el konulmasına rağmen halen 13 milyar dolarlık serveti olduğu iddia ediliyor.