Rus turist yanlışlıkla Putin'in silahlarının yerini ifşa etti

SAVUNMA BAKANLIĞI ALAY ETTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, esprili bir sosyal medya paylaşımıyla fotoğrafın kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Bakanlığın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Belki de Rus turistlere fazla yükleniyoruz. Bazen gerçekten yardımcı olabiliyorlar. İşgal altındaki Kırım'ın Evpatorya şehri yakınlarındaki Rus hava savunma mevzilerinde fotoğraf çeken bu adam gibi. Teşekkürler ve böyle çalışmaya devam edin!” denildi.