Rus turist yanlışlıkla Putin'in silahlarının yerini ifşa etti

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 10:04
Bir Rus’un sosyal medya hesabında paylaştığı mayolu ve kameraya el salladığı fotoğraf, başına iş açtı. Kırım’da çekilen fotoğrafın arka planında Rus S-400 savunma sistemine ait silahlar görülüyor.
Rusya'nın Facebook eşdeğeri Vkontakte adlı sosyal ağında yayınlanan fotoğrafın, Kırım’ın Evpatorya şehri yakınlarındaki bir tuzlada çekildiği düşünüldü. Fotoğrafın temmuz ayındaki eski uydu görüntüleri ile karşılaştırılmasıyla konum doğrulandı.
Ukrayna daha önce Rus turistlerden 'hoş olmayan bir şekilde sıcak bir yaz tatili' istemedikçe Kırım'ı ziyaret etmemelerini istemişti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, esprili bir sosyal medya paylaşımıyla fotoğrafın kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Bakanlığın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Belki de Rus turistlere fazla yükleniyoruz. Bazen gerçekten yardımcı olabiliyorlar. İşgal altındaki Kırım'ın Evpatorya şehri yakınlarındaki Rus hava savunma mevzilerinde fotoğraf çeken bu adam gibi. Teşekkürler ve böyle çalışmaya devam edin!” denildi.
Ukrayna'nın bu bilgiyle veya silahlarla ne yaptığı bilinmiyor. Ancak Kırım’da geçen hafta çok sayıda patlama meydana geldiği öğrenildi.
Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, patlamalardan Ukrayna’nın ‘direniş gücü'nün sorumlu olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz günlerde Kırım'ın ülkesinin bir parçası olarak kalması gerektiğine olan inancını yineledi.
2014'ten bu yana Rusya'nın Kırım topraklarında olmasına atıfta bulunarak, "Bu Rus savaşı Kırım'la başladı ve Kırım'la - onun kurtuluşuyla - bitmeli" dedi.