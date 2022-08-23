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Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı

Haberler - Anadolu Ajansı | 23.08.2022 - 14:07 - Son Güncelleme : 23.08.2022 - 14:29

Daha önce yönetmenliğini yaptığı 'The Water Diviner' (Son Umut) filmi için Türkiye'de bulunan Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, sosyal medya hesabından hayranlarını Türkiye'ye çağırdı.

Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı - 1

Gladyatör, Akıl Oyunları ve Cinderella Man gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu , sosyal medya hesabından hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı.

Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı - 2

Avusturalyalı oyuncuya bir takipçisi "İyi akşamlar Gladyatör. Tekrar Türkiye'ye gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı - 3

"TÜRKİYE'YE MUTLAKA GİDİN"

58 yaşındaki oyuncu "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne kadar muhteşem ve harika bir ülke. Eğer hiç Türkiye'ye gitmediyseniz mutlaka gitmek için plan yapmalısınız" dedi.

Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı - 4

FİLM ÇEKİMLERİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Crowe, 2014 yılında yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, The Water Diviner filminin çekimleri için Türkiye'ye gelmişti. Oyuncu, filmin milli tarihimiz açısından da çok önemli bir konuyu anlattığını vurgulamıştı.

Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı - 5

"TÜRKİYE'NİN GÜZELLİĞİ BENİ CEZBEDİYOR"

Filmde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan da rol almıştı. 

Oyuncu son ziyaretinde, "Ne kadar ziyaret etsem o kadar büyülüyor. Bu ülke ve kültüründen git gide daha fazla etkileniyorum. Türkiye'nin güzelliği beni fazlasıyla cezbediyor" dedi.

Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı - 6

Oyuncu son olarak gişede iyi bir hasılata imza atan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminde Zeus karakteriyle rol almıştı.

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