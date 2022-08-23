Russell Crowe hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı

Haberler - Anadolu Ajansı | 23.08.2022 - 14:07 - Son Güncelleme : 23.08.2022 - 14:29
Gladyatör, Akıl Oyunları ve Cinderella Man gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Russel Crowe, sosyal medya hesabından hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı.
Avusturalyalı oyuncuya bir takipçisi "İyi akşamlar Gladyatör. Tekrar Türkiye'ye gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
58 yaşındaki oyuncu "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne kadar muhteşem ve harika bir ülke. Eğer hiç Türkiye'ye gitmediyseniz mutlaka gitmek için plan yapmalısınız" dedi.
Crowe, 2014 yılında yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, The Water Diviner filminin çekimleri için Türkiye'ye gelmişti. Oyuncu, filmin milli tarihimiz açısından da çok önemli bir konuyu anlattığını vurgulamıştı.
Filmde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan da rol almıştı.
Oyuncu son ziyaretinde, "Ne kadar ziyaret etsem o kadar büyülüyor. Bu ülke ve kültüründen git gide daha fazla etkileniyorum. Türkiye'nin güzelliği beni fazlasıyla cezbediyor" dedi.
Oyuncu son olarak gişede iyi bir hasılata imza atan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminde Zeus karakteriyle rol almıştı.