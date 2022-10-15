Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu

Oscar ödüllü oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Russell Crowe, İtalya'nın başkenti 'Roma'nın elçisi' oldu.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 1

Bir Roma generalinin hikayesinin anlatıldığı 2000 yılında çekilen "Gladyatör" filmiyle ün yapan ve bu film sonrasında Roma kentiyle arasında ayrı bir bağ oluştuğu belirtilen Russell Crowe'u, Roma Belediyesi özel bir unvanla onurlandırdı.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 2

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliğinde belediyenin Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törenle Crowe'a "Roma'nın elçisi" unvanı verildi ve bir de plaket takdim edildi.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 3

Törende konuşan Gualtieri, dünyaca ünlü yıldızın Roma ile olan bağına atıfta bulunarak Romalıların da Crowe'a büyük sevgiyle yaklaştığını kaydetti.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 4

Gualtieri, Crowe'un temmuz ayında sosyal medya hesabından Roma'nın simgesi Kolezyum'a "Ofisim" diyerek yaptığı paylaşımını hatırlatarak "Onu ofisinde karşıladım" diyerek espri yaptı.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 5

Crowe da Roma ile derin bağları olduğunu belirterek, "Roma halkının bana gösterdiği cömertliği ve nezaketi her zaman takdir ettim. Her zaman bu şehrin hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 6

Crowe ve Belediye Başkanı Gualtieri, daha sonra beraber belediye binasının balkonundan poz verdi.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 7

Crowe, ayrıca Roma Film Festivali'nde yönetmenliğini üstlendiği "Poker Face" filminin tanıtımını da yapacak.

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 8

İşte diğer kareler...

Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 9
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 10
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 11
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 12
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 13
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 14
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 15
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 16
Russell Crowe 'Roma'nın elçisi' oldu - 17

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