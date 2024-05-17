Russell Crowe tanınmaz halde!

Russell Crowe'un başrolü Rami Malek'le paylaştığı yeni filminden ilk görseller yayınlandı. Canlandırdığı karizmatik rollerle akıllara kazınan Oscarlı aktör, rolü için aldığı kilolar ve boyattığı saçlarıyla "Nereden nereye" yorumlarına neden oldu.

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“Gladyatör”ün yenilmez Maximus’u, “Cinderalla Man”in efsanevi boksörü, “Robin Hood”un Robin’i...  Rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karizmatik karakterlerle hafızalara kazınan Russell Crowe, yeni projesi için adeta tanınmaz hale geldi.

N-LIFE HABERLERİ

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Oscarlı aktör, James Vanderbilt imzalı Nazi gerilim filmi "Nuremberg" için kamera karşısına geçti. Çekimleri devam eden filmde tutsak Nazilerden biri olan Herman Göring'i canlandıran aktör, rolü için kilo alıp saçlarını boyattı.

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Rami Malek'in de kadrosunda yer aldığı filmin yayınlanan ilk görsellerini görenler 60 yaşındaki Russell Crowe için “Nereden nereye” yorumları yaptı.

Jack El-Hai'nin yazdığı "The Nazi and the Psychiatrist" kitabına dayanan film, ABD'li askeri psikiyatrist Yarbay Douglas Kelley'nin, esir alınan birkaç üst düzey Nazi yetkilisiyle birlikte bir uçakta seyahat etmesinin hikayesini anlatıyor.

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Psikiyatrist Kelley'ye Rami Malek’in hayat verdiği filmin 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

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