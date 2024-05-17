Russell Crowe tanınmaz halde!
Russell Crowe'un başrolü Rami Malek'le paylaştığı yeni filminden ilk görseller yayınlandı. Canlandırdığı karizmatik rollerle akıllara kazınan Oscarlı aktör, rolü için aldığı kilolar ve boyattığı saçlarıyla "Nereden nereye" yorumlarına neden oldu.
“Gladyatör”ün yenilmez Maximus’u, “Cinderalla Man”in efsanevi boksörü, “Robin Hood”un Robin’i... Rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karizmatik karakterlerle hafızalara kazınan Russell Crowe, yeni projesi için adeta tanınmaz hale geldi.