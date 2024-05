Russell Crowe tanınmaz halde!

Rami Malek'in de kadrosunda yer aldığı filmin yayınlanan ilk görsellerini görenler 60 yaşındaki Russell Crowe için “Nereden nereye” yorumları yaptı.



Jack El-Hai'nin yazdığı "The Nazi and the Psychiatrist" kitabına dayanan film, ABD'li askeri psikiyatrist Yarbay Douglas Kelley'nin, esir alınan birkaç üst düzey Nazi yetkilisiyle birlikte bir uçakta seyahat etmesinin hikayesini anlatıyor.