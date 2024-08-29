Rüştü Onur Atilla ile Nez sessiz sedasız ayrıldı

"EVLİLİKLER BAŞLAR, BİTER..."

Şarkıcı Nez de Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını "İyi ki" notuyla paylaştı.

İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

"BOŞANMIŞ BİR ADAMLA TANIŞTIM"

Nez de kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.