Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta

10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktalayan Rüştü Onur Atilla, boşanmadan günler sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etmişti. Dün akşam ilk kez birlikte görüntülenen ünlü çift, ihanet iddialarına açıklık getirdi.

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 1

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 2

SÜRPRİZ AŞK

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 3

Şarkıcı Nez de Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını "İyi ki" notuyla paylaştı.

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 4

"EVLİLİKLER BAŞLAR, BİTER..."

İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 5

"BOŞANMIŞ BİR ADAMLA TANIŞTIM"

Nez de kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 6

AŞIKLAR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm bunların ardından Rüştü Onur Atilla ile Nez, dün akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü çift, ihanet iddialarıyla alakalı konuştu.

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 7

"NEZ ADINA BÖYLE BİR ŞEY GÖREMEZSİNİZ"

Habertürk'ün haberine göre; ünlü şarkıcı Nez, "Sizi mutlu edemeyeceğim. Böyle bir şey olsaydı rahat rahat yaşayamazdım. Her zaman Türkiye'de dram beklemeyin. -mışlı -mışlı iddialar öyle bir şey olsa insanlar iki kişi başlar, iki kişi bitirir. Üçüncü şahıslar olmaz. Sosyal medyada birbirini takip eden iki insandık sadece. Bir şey çıkmaz buradan. Çok yeni olduğumuz için bırakın insanlar biraz hayatını yaşasın. Sonuç olarak yasal olarak ben şuna inanırım; karma diye bir şey vardır. Bana yapılmasını istemediğimi hiçbir kadına hiçbir adama yapmam. Böyle devam ettiği sürece çok başka yere çekiliyor. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım ve Nez adına da böyle bir şey hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Evet zamanı yok bu işlerin. Çok kısa bir zaman önce boşanmış, biz çok tesadüf bir araya geldik, arkadaşlığımız başladı başka bir şeye dönüştü bu kadar basit yani. Arkasında bir şey aradığınız taktirde insanları çok üzüyorsunuz" dedi.

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 8

"BOŞANMAK BİR SÜREÇTİR"

Rüştü Onur Atilla ise "10 Haziran'da boşanma davası gerçekleşti. İnsanlar 9 Haziran'da boşanmaya karar verip, 10'unda boşanmıyor bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı biz Nez ile sosyal medyada iki yıldır takipleşiyoruz. Kendisi mayıs ayının sonunda bizim oynadığımız oyuna geldi. Biz Nezle ilk defa orada tanıştık. Dava günü alınmıştı, dilekçe verilmişti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 15 yıldır ilişkisi olan, 23 yıldır tanıştığı eşi ile ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak romantik bir ilişki kurmak gibi bir hayalde olan biri değilim. Kendi adıma çocuklarımın ve kendi eşimin hem maddi olarak hem de sağlık olarak, ruhsal olarak güvencelerini sağlamakla yükümlüyüm. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Biz anlaşmalı olarak boşandık, mal paylaşımı nafaka tazminat olsun aramızda her hangi bir muhalefet olmadı. Bu anlamda bir gerilimimiz olmadı. Velayetle ilgili hiçbir tartışma ve husumetimiz olmadı. Bitti evlilik ve üzerine Nez ile böyle bir tanışmışlık, sohbetimiz muhabbetimiz gelişince böyle bir ilişki başladı"

Rüştü Onur Atilla ile Nez'den ihanet iddialarına son nokta - 9

"BOŞANMANIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLA BİR İLGİSİ YOK"

Sinem Ayyıldız ile boşanma sebebiyle alakalı soruyu da cevaplayan ünlü oyuncu,  "Hiçbir şekilde hiçbir kadın ve üçüncü şahısla bir ilgisi yok. Bir karı-kocanın, bir anne-babanın karşılıklı anlaşması diyelim. Sebebi mahreme gireceği için bir de hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok üzücü ve yorucu çünkü tek hayali tiyatro yapmak olan bir adam olarak böyle konularla gündeme gelmek inanın çok benlik şeyler değil" dedi.

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