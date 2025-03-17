Rüzgar Aksoy baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken ve Türkan gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy müjdeli haberi sosyal medya hesabında verdi.
Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olmaya hazırlanıyor.
44 yaşındaki aktör, sosyal medya hesabında takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.
"Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…" notuyla paylaşım yapan oyuncu, eşi Yasemin Sancaklı Aksoy'un karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Özel fotoğraf çekimiyle bebek beklediklerini duyuran çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Sancaklı’nın 5 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.