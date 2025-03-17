Rüzgar Aksoy baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken ve Türkan gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy müjdeli haberi sosyal medya hesabında verdi.

Rüzgar Aksoy baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - 1

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba olmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Rüzgar Aksoy baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - 2

44 yaşındaki aktör, sosyal medya hesabında takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

Rüzgar Aksoy baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - 3

"Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…" notuyla paylaşım yapan oyuncu, eşi Yasemin Sancaklı Aksoy'un karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Özel fotoğraf çekimiyle bebek beklediklerini duyuran çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Rüzgar Aksoy baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Sancaklı’nın 5 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.

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