Galeri

Ryan Giggs'in iki kadına şiddet davası: Çırılçıplak sokağa attı

Haberler | 10.08.2022 - 08:09

Eski yıldız futbolcu Ryan Giggs'in iki kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle açılan davada ortaya yeni iddialar atıldı. Görülen duruşmada Giggs'in, eski sevgilisini bir otelden çırılçıplak bir şekilde attığı ifade edildi.

Ryan Giggs'in iki kadına şiddet davası: Çırılçıplak sokağa attı - 1

Ryan Giggs, İngiltere'nin Manchester kentinde eski kız arkadaşı Kate Greville'i yaralamak, onun kız kardeşi Emma Greville'e de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.


Ryan Giggs'in iki kadına şiddet davası: Çırılçıplak sokağa attı - 2

Görülen duruşmada Giggs'in, eski kız arkadaşını bir otel odasından çıplak bir şekilde attığı iddia edildi. Greville, Giggs'in küfürbaz ve kötü olduğunu belirtti.


Ryan Giggs'in iki kadına şiddet davası: Çırılçıplak sokağa attı - 3

Giggs'in 1 Kasım 2020'de sevgilisiyle yaşadığı kendi evinde, Greville'le birlikte baldızı Emma'ya da fiziksel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Giggs'in sevgilisine kafa attığı, araya girmeye çalışan kardeşinin de çenesine dirseğiyle vurduğu öne sürülüyor.


Ryan Giggs'in iki kadına şiddet davası: Çırılçıplak sokağa attı - 4

İddiaların tümünü reddeden Giggs, suçlu bulunursa en az 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.


Ryan Giggs'in iki kadına şiddet davası: Çırılçıplak sokağa attı - 5

1990'dan 2014'e kadar oynadığı Manchester United Kulübü'nün efsane isimleri arasındaki Giggs, suçlamalar sonrası Galler Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER