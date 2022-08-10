Ryan Giggs'in iki kadına şiddet davası: Çırılçıplak sokağa attı

Haberler | 10.08.2022 - 08:09
Ryan Giggs, İngiltere'nin Manchester kentinde eski kız arkadaşı Kate Greville'i yaralamak, onun kız kardeşi Emma Greville'e de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.
Görülen duruşmada Giggs'in, eski kız arkadaşını bir otel odasından çıplak bir şekilde attığı iddia edildi. Greville, Giggs'in küfürbaz ve kötü olduğunu belirtti.
Giggs'in 1 Kasım 2020'de sevgilisiyle yaşadığı kendi evinde, Greville'le birlikte baldızı Emma'ya da fiziksel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Giggs'in sevgilisine kafa attığı, araya girmeye çalışan kardeşinin de çenesine dirseğiyle vurduğu öne sürülüyor.
İddiaların tümünü reddeden Giggs, suçlu bulunursa en az 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.
1990'dan 2014'e kadar oynadığı Manchester United Kulübü'nün efsane isimleri arasındaki Giggs, suçlamalar sonrası Galler Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.