Ryan Reynolds futbol takımından 12 milyon dolar kaybetti

Sinema dışında farklı alanlarda yatırımları olan Ryan Reynolds, sahibi olduğu futbol takımı yüzünden 12 milyon dolar kaybetti. Ünlü aktörün kaybı duyduğunda verdiği ilk tepki, "Kusacağım" şeklinde oldu.

Ryan Reynolds futbol takımından 12 milyon dolar kaybetti - 1

Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından olan Ryan Reynolds, bu defa yüklü miktarda para kaybı yaşadı. 47 yaşındaki Deadpool yıldızı, oyuncu Rob McElhenney ile 2021'den bu yana ortak sahibi oldukları İngiliz Futbol Ligi takımı Wrexham AFC'nin yönetimini ele almalarından bu yana para kaybetti. Bu bilgi, geçen yıl ilk sezonu gösterilen, şu ara ikinci sezon bölümleri yayınlanmaya başlayan "Welcome to Wrexham" adlı spor belgesel dizisinden öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Ryan Reynolds futbol takımından 12 milyon dolar kaybetti - 2

Dizi, kulübün sahipleri Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in anlatımıyla Galler futbol kulübü Wrexham AFC'nin olaylarını belgeliyor.

Ryan Reynolds futbol takımından 12 milyon dolar kaybetti - 3

İkinci sezonun ilk bölümünde, kulübün genel müdürü Humphrey Ker, para kaybettikleri haberini ortak sahiplerle yaptığı toplantıda açıklıyor. Reynolds "Yükleri bizim için ölçün" diye baskı yapıyor. Wrexham'ın Yönetim Kurulu Danışmanı Shaun Harvey daha sonra yaklaşık 12 milyon dolar kaybettiklerini söylüyor.

Ryan Reynolds futbol takımından 12 milyon dolar kaybetti - 4

"KUSACAĞIM" TEPKİSİ

Reynolds bu kısımda "Kusacağım" diyerek tepki veriyor. Ancak kulübün danışmanı, "Yaratmayı başardığımız küresel çekicilikten elde edilen değer, yarattığımız ek maliyetleri telafi edecek" ifadesini kullanıyor.

Ryan Reynolds futbol takımından 12 milyon dolar kaybetti - 5

SİNEMA DIŞINDA YATIRIMLARI VAR

Reynolds, İngiltere Uluslar Ligi'nde (5. Lig) bulunan Galler takımı Wrexham'i 2020’de satın almıştı. Futbol takımı, Reynolds'ın ilk sinema dışı alandaki yatırımı değil. Ünlü aktörün bir alkol, bir de telefon şirketi ortaklığı bulunuyor.

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