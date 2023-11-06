Ryan Reynolds futbol takımından 12 milyon dolar kaybetti

Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından olan Ryan Reynolds, bu defa yüklü miktarda para kaybı yaşadı. 47 yaşındaki Deadpool yıldızı, oyuncu Rob McElhenney ile 2021'den bu yana ortak sahibi oldukları İngiliz Futbol Ligi takımı Wrexham AFC'nin yönetimini ele almalarından bu yana para kaybetti. Bu bilgi, geçen yıl ilk sezonu gösterilen, şu ara ikinci sezon bölümleri yayınlanmaya başlayan "Welcome to Wrexham" adlı spor belgesel dizisinden öğrenildi.