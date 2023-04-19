Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı

"Deadpool" karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, "Deadpool 3" filmindeki rol arkadaşı Hugh Jackman'ın film hazırlıklarını değerlendirdi.

Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - 1

"Deadpool 3" filminde Hugh Jackman ile birlikte başrol oynayan Ryan Reynolds, ET Canada'yla yaptığı röportajda rol arkadaşının temposuna yetişmeye çalıştığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - 2

"O KADAR ÇALIŞKAN BİRİNE AYAK UYDURMAK ZORLU"

46 yaşındaki ünlü aktör, "Hugh Jackman tam bir canavar. Kendi vücuduna epey takıntılı. Yani, o kadar çalışkan birine ayak uydurmak zorlu geçecek. Ama evet, eğlenceli oluyor" dedi.

Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - 3

"SEN KENDİNİ GÖRDÜN MÜ?"

Jackman ise Twitter'da paylaşılan röportaja takılarak "Taş kesilmiş gibisin. Sen kendini gördün mü?" ifadelerini kullandı.

Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - 4

"6 AY BOYUNCA TEK İŞİM BU OLACAK"

Öte yandan X-Men serisinde canlandırdığı "Wolverine"  karakteriyle "Deadpool 3" filminde rol almaya hazırlanan Hugh Jackman, karakterinin fiziğine girmek için başvuracağı yöntemleri açıklamıştı.

Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - 5

Ünlü isim, “Aceleye getirmemek gerektiğini öğrendim. Zaman aldığını biliyorum artık. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak” demişti.

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