Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı

"O KADAR ÇALIŞKAN BİRİNE AYAK UYDURMAK ZORLU"

46 yaşındaki ünlü aktör, "Hugh Jackman tam bir canavar. Kendi vücuduna epey takıntılı. Yani, o kadar çalışkan birine ayak uydurmak zorlu geçecek. Ama evet, eğlenceli oluyor" dedi.