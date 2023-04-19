Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı

"Deadpool 3" filminde Hugh Jackman ile birlikte başrol oynayan Ryan Reynolds, ET Canada'yla yaptığı röportajda rol arkadaşının temposuna yetişmeye çalıştığını söyledi.
46 yaşındaki ünlü aktör, "Hugh Jackman tam bir canavar. Kendi vücuduna epey takıntılı. Yani, o kadar çalışkan birine ayak uydurmak zorlu geçecek. Ama evet, eğlenceli oluyor" dedi.
Jackman ise Twitter'da paylaşılan röportaja takılarak "Taş kesilmiş gibisin. Sen kendini gördün mü?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan X-Men serisinde canlandırdığı "Wolverine" karakteriyle "Deadpool 3" filminde rol almaya hazırlanan Hugh Jackman, karakterinin fiziğine girmek için başvuracağı yöntemleri açıklamıştı.
Ünlü isim, “Aceleye getirmemek gerektiğini öğrendim. Zaman aldığını biliyorum artık. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak” demişti.