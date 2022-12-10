Ryan Reynolds ile Kral Charles yan yana

Yeni bir futbol takımı almak üzere pazarlık masasında olduğu bilinen ünlü ABD’li oyuncu Ryan Reynolds, sahibi olduğu Galler futbol takımı hakkında konuşmak için Kral Charles ile İngiltere’de bir araya geldi.

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İngiltere Kral III. Charles ve Deadpool, Free Guy ve The Adam Project gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ryan Reynolds İngiltere’de buluştu.

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Aktör Rob McElhenney ile birlikte Galler futbol takımı Wrexham AFC’nin sahibi olan 46 yaşındaki yıldız, Kral Charles ve Konsort Kraliçe’ye takımı geliştirme planlarından bahsetti ve sahayı gezdirdi.

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Kuzey Galler’deki Wrexham Futbol Kulübü’nde buluşan ikili objektiflere samimi pozlar verdi.

Ryan Reynolds ile Kral Charles yan yana - 4

Bazı kaynaklara göre Kanadalı yıldız ile Kral Charles espriler yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

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1864'te kurulan takımın tarihi hakkında sohbet eden ikilin bir araya geldiği ve samimi pozlar verdiği anlar dünya basınında gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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