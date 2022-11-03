Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor

Ünlü aktör Ryan Reynolds, yeni bir spor takımı satın alıyor. Aktör Rob McElhenney.ile birlikte Galler futbol takımı Wrexham AFC’nin sahibi olan 46 yaşındaki Kanadalı yıldızın yeni bir takım için daha görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Ancak bu kez bir futbol takımı değil, hokey takımı.
People dergisi, Reynolds’ın Kanada takımı Ottawa Senators için pazarlık halinde olduğunu söyledi.
Spor basını, Ottawa Senators takımının yönetim kurulunun potansiyel bir satış için beklediğini ve bir spor bankacılığı şirketi olan Galatioto Sports Partners ile çaışmaya başlamalarının da bir satış işareti olarak yorumlanabileceğini yazdı. Henüz satış işlemiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Oyuncu Blake Lively ile evli olan üç çocuk babası
Reynolds, Kanadalı olsa da başkent Ottava ile bağlantısı bulunmuyor. Oyuncu çocukluğunu Vanier’de geçirdi, hatta şehirde bir sokağa adı bile verildi.
Reynolds, İngiltere Uluslar Ligi'nde (5. Lig) bulunan Galler takımı Wrexham'i 2020’de satın almıştı. Deadpool serisinin yıldızı, Amerikalı oyuncu, Rob McElhenney ile birlikte Galli futbol takımı Wrexham AFC'nin sahibi olmuştu.
Futbol takımı, Reynolds'ın ilk sinema dışı alandaki yatırımı değil. Ünlü aktörün bir alkol, bir de telefon şirketi ortaklığı bulunuyor.