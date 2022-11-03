Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor

Daha önce bir futbol takımı satın alan Deadpool yıldızı Ryan Reynolds, yeni bir takım almak üzere pazarlık masasında.

Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor - 1

Ünlü aktör Ryan Reynolds, yeni bir spor takımı satın alıyor. Aktör Rob McElhenney.ile birlikte Galler futbol takımı Wrexham AFC’nin sahibi olan 46 yaşındaki Kanadalı yıldızın yeni bir takım için daha görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Ancak bu kez bir futbol takımı değil, hokey takımı.

Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor - 2

People dergisi, Reynolds’ın Kanada takımı Ottawa Senators için pazarlık halinde olduğunu söyledi.

Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor - 3

Spor basını, Ottawa Senators takımının yönetim kurulunun potansiyel bir satış için beklediğini ve bir spor bankacılığı şirketi olan Galatioto Sports Partners ile çaışmaya başlamalarının da bir satış işareti olarak yorumlanabileceğini yazdı. Henüz satış işlemiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor - 4

Oyuncu Blake Lively ile evli olan üç çocuk babası 

Reynolds, Kanadalı olsa da başkent Ottava ile bağlantısı bulunmuyor. Oyuncu çocukluğunu Vanier’de geçirdi, hatta şehirde bir sokağa adı bile verildi.

Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor - 5

Reynolds, İngiltere Uluslar Ligi'nde (5. Lig) bulunan Galler takımı Wrexham'i 2020’de satın almıştı. Deadpool serisinin yıldızı, Amerikalı oyuncu, Rob McElhenney ile birlikte Galli futbol takımı Wrexham AFC'nin sahibi olmuştu.

Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor - 6

Futbol takımı, Reynolds'ın ilk sinema dışı alandaki yatırımı değil. Ünlü aktörün bir alkol, bir de telefon şirketi ortaklığı bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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