Ryan Reynolds yeni bir spor kulübü satın alıyor

Spor basını, Ottawa Senators takımının yönetim kurulunun potansiyel bir satış için beklediğini ve bir spor bankacılığı şirketi olan Galatioto Sports Partners ile çaışmaya başlamalarının da bir satış işareti olarak yorumlanabileceğini yazdı. Henüz satış işlemiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.