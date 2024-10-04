Sabrina Carpenter buz banyosu yaptığı anları paylaştı

Önümüzdeki aylarda ABD, İngiltere ve Kanada'da da sahne alacağını duyuran dünyaca ünlü şarkıcı Sabrina Carpenter, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 25 yaşındaki yıldız, son olarak buz banyosu yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

Sabrina Carpenter buz banyosu yaptığı anları paylaştı - 1

Sabrina Carpenter, turne yorgunluğunu buz banyosu yaparak atmaya çalıştı. ABD'li yıldızın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi. Carpenter'ın pozuna kayıtsız kalamayanlar arasında dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry de vardı. Perry, Carpenter'a Vanilla Ice'ın ''Ice Ice Baby'' şarkısıyla yanıt verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Sabrina Carpenter buz banyosu yaptığı anları paylaştı - 2

''Espresso'' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Carpenter, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Pensilvanya doğumlu şarkıcının adı daha önce İngiliz şarkıcı Bradley Simpson ile anılmıştı.

Sabrina Carpenter buz banyosu yaptığı anları paylaştı - 3

Carpenter'in daha sonra ABD'li oyuncu Griffin Gluck ile aşk yaşadığı konuşuldu ancak ikili, iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Sabrina Carpenter buz banyosu yaptığı anları paylaştı - 4

Sosyal medyada epey aktif olan Carpenter'ın 40 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. 25 yaşındaki yıldız, özel hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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