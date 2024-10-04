Sabrina Carpenter buz banyosu yaptığı anları paylaştı
Önümüzdeki aylarda ABD, İngiltere ve Kanada'da da sahne alacağını duyuran dünyaca ünlü şarkıcı Sabrina Carpenter, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 25 yaşındaki yıldız, son olarak buz banyosu yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.
Sabrina Carpenter, turne yorgunluğunu buz banyosu yaparak atmaya çalıştı. ABD'li yıldızın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi. Carpenter'ın pozuna kayıtsız kalamayanlar arasında dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry de vardı. Perry, Carpenter'a Vanilla Ice'ın ''Ice Ice Baby'' şarkısıyla yanıt verdi.