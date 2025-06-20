Sabrina Carpenter'dan hayranlarını kızdıracak karar

Bu kararı geçtiğimiz günlerde kendisinin de katıldığı Silk Sonic konserinden sonra aldığını ifade eden Carpenter, Rolling Stone dergisine yaptığı açıklamada, “Silk Sonic konserindeyken telefonum kilitlendi. Daha önce hiç böyle bir konser deneyimi yaşamamıştım. Kendimi 1970’lerde gibi hissettim. Herkes şarkı söylüyor, dans ediyor ve gülüyordu. Bu gerçekten çok güzel bir andı” dedi.