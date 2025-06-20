Sabrina Carpenter'dan hayranlarını kızdıracak karar

Yeni single’ı Manchild ile müzik listelerinde bir numaraya oturan ABD’li pop yıldızı Sabrina Carpenter, konserlerine telefon yasağı getirmeyi planlıyor.

Sabrina Carpenter'dan hayranlarını kızdıracak karar - 1

Bu kararı geçtiğimiz günlerde kendisinin de katıldığı Silk Sonic konserinden sonra aldığını ifade eden Carpenter, Rolling Stone dergisine yaptığı açıklamada, “Silk Sonic konserindeyken telefonum kilitlendi. Daha önce hiç böyle bir konser deneyimi yaşamamıştım. Kendimi 1970’lerde gibi hissettim. Herkes şarkı söylüyor, dans ediyor ve gülüyordu. Bu gerçekten çok güzel bir andı” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Sabrina Carpenter'dan hayranlarını kızdıracak karar - 2

Carpenter, günümüzde konserlerde telefonların çok normalleştiğini ancak bunun müzik deneyimini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

“İnsanların anılarını kaydetmek istemesini anlıyorum ama yaşım kaç olursa olsun, konserlere telefon kısıtı getirilmesini doğru buluyorum'' ifadelerini kullandı.  

Sabrina Carpenter'dan hayranlarını kızdıracak karar - 3

Öte yandan Sabrina Carpenter, yeni albümü Man’s Best Friend için paylaştığı kapak görseliyle de tartışma yarattı.

Sabrina Carpenter'dan hayranlarını kızdıracak karar - 4

Pop yıldızı, tartışma yaratan albüm kapağında,  bir erkek figürün önünde diz çöküyor ve figür Carpenter'ın saçlarını çekiyor.

Sabrina Carpenter'dan hayranlarını kızdıracak karar - 5

26 yaşındaki ünlü şarkıcının bazı hayranları, kapak görseline tepki gösterdi. Tartışma yaratan fotoğrafa, “Buradaki şiddet iması beni rahatsız etti'' ve “Cinsellik dışında bir kimliğin var mı?'' gibi yorumlar yapıldı.

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