"Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum" diyen Hadise'den duş paylaşımı

Hadise, Mehmet Dinçerler ile 4,5 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitirdi. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi çok konuşulmuştu.

Birçok iddiayla gündeme gelen ikili, son olarak sahte yüzük iddiaları ile konuşulmuştu.