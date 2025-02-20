Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı

YENİ PROGRAMINI DUYURDU

Öte yandan Markle'ın yeni girişimi belli oldu. Oyuncu, "With Love, Meghan" adlı 8 bölümlük bir programla izleyici karşısına çıkacak.

Markle ile Prens Harry'nin Netflix ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında duyurulan programda, Markle ünlü isimleri programında ağırlayacak ve birlikte yemek yapacaklar.

"With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi olacak. Çiftin Polo adı belgeseli beklentiyi karşılamasa da 2022 tarihli "Harry and Meghan" adlı belgesel, 81 milyon izlenmeye ulaştı ve platformun en çok izlenen belgeselleri arasına girdi.