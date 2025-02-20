Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri dönen Sussex Düşesi yalnızca bir hesabı takip ediyor.

Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

43 yaşındaki Markle, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabını yeniden açtı. Sussex Düşesi, "meghan" adıyla sosyal medya platformuna katıldı. Markle, yılın ilk gününde yaptığı paylaşımda bir kumsalda koşarken görülüyor. Markle daha sonra kumlara "2025" yazıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı - 2

Yıldız, hesabındaki yorumları devre dışı bırakmayı tercih etti. Markle'ın sosyal medyada soyadını kullanmaması ise soru işaretlerine neden oldu.

Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı - 3

TEK BİR HESABI TAKİP EDİYOR

Hesabını açtığından beri hiç kimseyi takip etmeyen Sussex Düşesi, bir hesabı takip etmeye başladı.

Daha önce "American Riviera Orchard" isimli markasını duyuran ve reçel, yemek kitapları ve sofra takımları satan Markle, markasının adının artık "As Ever" olacağını duyurdu.

Markle, şu an yalnızca markasının hesabını takip ediyor.

Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı - 4

Markle "Hayatımın bu yeni dönemi,sevgi dilimin bir uzantısı olacak" ifadeleriyle markasının yeni adını duyurdu. Düşes, markasıyla yemek, bahçecilik ve yaşam hakkında bilgiler verecek ve ürünler satacak.

Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı - 5

YENİ PROGRAMINI DUYURDU

Öte yandan  Markle'ın yeni girişimi belli oldu. Oyuncu, "With Love, Meghan" adlı 8 bölümlük bir programla izleyici karşısına çıkacak.

Markle ile Prens Harry'nin Netflix ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında duyurulan programda, Markle ünlü isimleri programında ağırlayacak ve birlikte yemek yapacaklar.

"With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi olacak. Çiftin Polo adı belgeseli beklentiyi karşılamasa da 2022 tarihli "Harry and Meghan" adlı belgesel, 81 milyon izlenmeye ulaştı ve platformun en çok izlenen belgeselleri arasına girdi.

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