Sadece o hesabı takip ediyor! Meghan Markle'ın sır gibi sakladığı projesi ortaya çıktı
Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri dönen Sussex Düşesi yalnızca bir hesabı takip ediyor.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
İLK PAYLAŞIMINI YAPTI
43 yaşındaki Markle, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabını yeniden açtı. Sussex Düşesi, "meghan" adıyla sosyal medya platformuna katıldı. Markle, yılın ilk gününde yaptığı paylaşımda bir kumsalda koşarken görülüyor. Markle daha sonra kumlara "2025" yazıyor.