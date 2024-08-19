Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.



Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanın ilk tiyatro gösterimin de 31 Mart 1964 yılın da hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.