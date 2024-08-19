Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesine katılan Şafak Sezer fotoğraf ve video çektirmek isteyenlere isyan etti.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.
Usta oyuncunun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.