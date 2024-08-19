Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesine katılan Şafak Sezer fotoğraf ve video çektirmek isteyenlere isyan etti.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti - 1

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.

Usta oyuncunun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti - 2

Cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı İbrahim Tatlıses, oyuncu Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Bülent Bilgiç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve sanatçı Candan Erçetin’in yanı sıra çok sayıda seveni ve ünlü isim katıldı.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti - 3

Törende ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek için izdiham yaratan vatandaşlar yüzünden imam cenaze namazını kıldırmakta zorlandı.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti - 4

"İNANILMAZ BİR REZİLLİK"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, duruma isyan eden Şafak Sezer “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik… Dua edemedik, hiçbir yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli TikTokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar… Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar” dedi.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti - 5

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Aydemir Akbaş, yıllar önce verdiği bir röportajda ölümünden sonra kedilerine iyi bakılmasını istemiş ve "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler..." demişti.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti - 6

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanın ilk tiyatro gösterimin de 31 Mart 1964 yılın da hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti - 7

1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

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