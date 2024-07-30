Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Safiye Soyman, oğlunun vefatıyla ilgili "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" ifadelerini kullandı.

Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk de hastalığın 7 yıldır ağır seyrettiğini belirterek, "Çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Allah'ım onu melekler gibi yanına aldı. Allah Safiye'ye ömür versin, oğluna muhteşem baktı. Zor bir hastalıktı. Çözümü yok, yaşayan bilir. Acımız çok büyük. Safiye'nin buna alışması çok zor. Allah güç kuvvet versin"diye konuştu.