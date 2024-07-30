Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman

Sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.

Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman - 1

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman - 2

Safiye Soyman'ın oğlu için Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman - 3

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman - 4

Oğlunun fotoğrafını paylaşan Soyman "Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum, canım yavrum. Meleksin, melekler gibi gittin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman - 5

Daha önce oğlunun tabutunun fotoğrafını paylaşan Safiye Soyman, "Yavrum, melek oldun... Harun'um" ifadelerini kullanmıştı.

Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman - 6

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Safiye Soyman, oğlunun vefatıyla ilgili "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" ifadelerini kullandı.

Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk de hastalığın 7 yıldır ağır seyrettiğini belirterek, "Çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Allah'ım onu melekler gibi yanına aldı. Allah Safiye'ye ömür versin, oğluna muhteşem baktı. Zor bir hastalıktı. Çözümü yok, yaşayan bilir. Acımız çok büyük. Safiye'nin buna alışması çok zor. Allah güç kuvvet versin"diye konuştu.

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