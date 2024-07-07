Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim

Tüm bunların ardından programın yapımcısı Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu. Uğur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yunus ağabeyimizin (Sagopa Kajmer) işlerini çok seviyorum. Yıllardır severek dinliyorum. Hatta şarkıları dijital platformlarda gezmeye başlamadan evvel, 'Hedef 12' albümü için kavgaya karışmışlığım bile vardır. O derece fanıyımdır. Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler. Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine 'Saygı1' için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir. Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca 'Saygı1', kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz. İlk bölümümüz henüz yayınlanmadan yurt dışı platformlardan yayın teklifi alıyor, sahne tasarımımızla ödüle aday gösteriliyoruz. Bunca tebrik ve alkış arasından böyle bir yanlış anlaşılmanın kafa karışıklıklarına yol açacağını düşündüğüm için açıklamak, doğrusunu anlatmak istedim. Halen kendisinin büyük bir hayranıyım. Yanlışı düzeltmek hakkımı anlayacağı kanısındayım."