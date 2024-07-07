Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim

"CEZA İLE BERABER SEVDİRDİK"

Sagopa Kajmer ayırca bir sosyal medya kullanıcısının, "Böyle geceler emekli adamlara yapılır. Ceza çoktan rafa kalktı, yetenekli sesi güzel ama Sago gibi derin yazamıyordu. Enstrüman çalamıyor, turntable kullanamıyor, mixerde görmedik, burada benim diyen DJ'in attığı scratchi, Sago ağzıyla atıyor" şeklindeki yoruma ise şu sözlerle karşılık verdi:

"Öyle düşünme lütfen. Biz beraberce oluşturduk ve insanlara sevdirdik bu bir takım oyunu gibiydi. Elbette ki ilham kaynağıdır. Yermek haksızlık olur. Beni sevdiğinden diğerini yermek olmaz."