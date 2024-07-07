Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer, yıllardır küs olduğu meslektaşı Ceza'nın adına yapılan "Saygı 1" için ilk teklifin kendisine geldiğini fakat kabul etmediğini açıkladı. Bunun üzerine programın yapımcısı Oğuzhan Uğur da sessizliğini bozdu.

Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim - 1

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz, meslektaşı Ceza için yapılan "Saygı 1" için ilk teklifin kendisine geldiğini fakat kabul etmediğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim - 2

Sosyal medya hesabından bir hayranının "Saygı1' için sana da teklif geldi mi ağabey?" sorusunu yanıtlayan Sagopa Kajmer,  "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" yanıtını verdi.

Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim - 3

"CEZA İLE BERABER SEVDİRDİK"

Sagopa Kajmer ayırca bir sosyal medya kullanıcısının, "Böyle geceler emekli adamlara yapılır. Ceza çoktan rafa kalktı, yetenekli sesi güzel ama Sago gibi derin yazamıyordu. Enstrüman çalamıyor, turntable kullanamıyor, mixerde görmedik, burada benim diyen DJ'in attığı scratchi, Sago ağzıyla atıyor" şeklindeki yoruma ise şu sözlerle karşılık verdi:

"Öyle düşünme lütfen. Biz beraberce oluşturduk ve insanlara sevdirdik bu bir takım oyunu gibiydi. Elbette ki ilham kaynağıdır. Yermek haksızlık olur. Beni sevdiğinden diğerini yermek olmaz."

Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim - 4

"İLK TEKLİFLER BANA GELMİŞTİR"

"Saygı 1'in sana olması için mi teklif geldi yoksa ceza için olanda sahne alman için mi teklif geldi?" şeklindeki soruya da cevap veren Sagopa Kajmer; "Bana ulaşan Sago'ya saygı gecesi düzenlemek istiyorlar... Ben buna olumlu yaklaşmadım. Sonradan 'Neyim Var ki' performansı ve telifi için bir rica geldi. O ricayı belli sebeplerden geri çevirdim" dedi.

Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim - 5

Sagopa Kajmer, başka bir takipçisinin, "İlk demeseydin, nezaketen en azından, yapmayın bunu birbirinize" sözleri üzerine ise "Bu camiada yıllardır ilk teklifler bana gelmiştir. Kabul etmediklerim hep başkasına sekmiştir. Bunu tüm organizatörler ve yapımcılar iyi bilirler. Gerçeği söylüyorum, nezakete de ihtiyaç yok bu konuda" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer: Saygı 1 için ilk teklif bana geldi ama reddettim - 6

Tüm bunların ardından programın yapımcısı Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu. Uğur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunus ağabeyimizin (Sagopa Kajmer) işlerini çok seviyorum. Yıllardır severek dinliyorum. Hatta şarkıları dijital platformlarda gezmeye başlamadan evvel, 'Hedef 12' albümü için kavgaya karışmışlığım bile vardır. O derece fanıyımdır. Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler. Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine 'Saygı1' için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir. Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca 'Saygı1', kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz. İlk bölümümüz henüz yayınlanmadan yurt dışı platformlardan yayın teklifi alıyor, sahne tasarımımızla ödüle aday gösteriliyoruz. Bunca tebrik ve alkış arasından böyle bir yanlış anlaşılmanın kafa karışıklıklarına yol açacağını düşündüğüm için açıklamak, doğrusunu anlatmak istedim. Halen kendisinin büyük bir hayranıyım. Yanlışı düzeltmek hakkımı anlayacağı kanısındayım."

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