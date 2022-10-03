Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine destek

Ataş, vasiyetinde "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" demişti.