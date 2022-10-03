Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine destek

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine katkıda bulundu.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine destek - 1

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyetini yayınladığı video gündem olmuştu.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine destek - 2

Şehit Ataş'ın lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanması yönündeki vasiyeti üzerine oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Ataş’ın vasiyetine katkıda bulunduğunu paylaştı.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine destek - 3

Gökbakar, "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" diyerek LÖSEV’e yaptığı bağışın dekontunu paylaştı.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine destek - 4

Ataş, vasiyetinde "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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