Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine verdiği dekontlu desteğe tepki

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyetini yayınladığı video gündem olmuştu.
Şehit Ataş'ın lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanması yönündeki vasiyeti üzerine oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Ataş’ın vasiyetine katkıda bulunduğunu paylaştı.
Gökbakar, "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" diyerek LÖSEV’e yaptığı 50 bin TL'lik bağışın dekontunu paylaştı.
Gökbakar'ın yaptığı bağışın dekontunu paylaşması ise bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.
Ataş, vasiyetinde "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" demişti.