Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine verdiği dekontlu desteğe tepki

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine katkıda bulundu. Gökbahar'ın yaptığı bağışın dekontunu paylaşması tepki topladı.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine verdiği dekontlu desteğe tepki - 1

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyetini yayınladığı video gündem olmuştu.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine verdiği dekontlu desteğe tepki - 2

Şehit Ataş'ın lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanması yönündeki vasiyeti üzerine oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Ataş’ın vasiyetine katkıda bulunduğunu paylaştı.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine verdiği dekontlu desteğe tepki - 3

Gökbakar, "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" diyerek LÖSEV’e yaptığı 50 bin TL'lik bağışın dekontunu paylaştı.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine verdiği dekontlu desteğe tepki - 4

DEKONT PAYLAŞMASI ELEŞTİRİLDİ

Gökbakar'ın yaptığı bağışın dekontunu paylaşması ise bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Şahan Gökbakar'dan Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine verdiği dekontlu desteğe tepki - 5

Ataş, vasiyetinde "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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