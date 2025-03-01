Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sahipsizler'in Devran Alaz'ı Burak Berkay Akgül de ntv.com.tr'ye verdiği röportajda; canlandırdığı karakter hakkında konuştu ve sette nasıl karşılandığını anlattı.

Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 1

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'e 8. bölüm itibariyle dahil olan Burak Berkay Akgül, canlandırdığı karakterle ilgili merak edilenleri açıkladı.

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Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 2

Sahipsizler'de Azize'nin eşi Devran Alaz karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 3

"SETTEKİ SAMİMİYET SAYESİNDE AİLEME KATILDIĞIMI HİSSETTİM"

Diziye sonradan dahil olmanıza rağmen seyirciler sizi kısa sürede sevdi. Sete ilk geldiğinizde neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz?

"Sete ilk adım attığımda içimde hem heyecan hem de biraz tedirginlik vardı. Yeni bir ortamda, farklı yüzlerle karşılaşmanın getirdiği merak ve biraz da bilinmezlik duygusu hissediyordum. Ancak oradaki samimi karşılama ve sıcak atmosfer sayesinde, hemen “aileme” katıldığımı hissettim. O an, dizinin bir parçası olmanın verdiği gurur ve mutluluk, içimdeki heyecanı daha da pekiştirdi."

Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 4

"DEVRAN ZORLUKLARA RAĞMEN DİMDİK DURAN BİRİ"

Canlandırdığınız Devran karakterini nasıl tanımlarsınız? Aldığınız yorumlardan Devran'ın yeterince anlaşıldığını düşünüyor musunuz?

"Devran karakteri, benim için derinlikli ve çok katmanlı bir yapı sunuyor. Onu tanımlamak gerekirse, zorluklara rağmen dimdik duran, ailesine sıkı bir şekilde bağlı fakat kendi dünyasını yaşam biçimini ayırmak isteyen belli zorluklara ve koşullara zamanında boyun eğmek durumunda kalmış, yaşamını tutkuyla sürdüren bir karakter olarak görüyorum. Aldığım yorumlar ise, Devran’ın sadece güçlü ve dirençli yanını değil; aynı zamanda kırılgan, incelikli ve samimi yönlerini de izleyicilerin fark ettiğini gösteriyor. Bu durum, karakterin izleyiciler tarafından gerçekten benimsendiğinin ve anlaşıldığının güzel bir göstergesi."

Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 5

"KİŞİSEL HAYATIMDA DAHA SAKİN VE DÜŞÜNCELİ BİRİYİM"

Gerçek hayattaki Burak Berkay ile dizideki Devran arasında ne tür farklar, benzerlikler veya ortak özellikler var?

"Gerçek hayattaki Burak Berkay ile dizideki Devran arasında kesinlikle belirgin farklar var. Kişisel hayatımda daha sakin, içe dönük ve düşünceli bir yapıya sahipken, Devran’ı canlandırırken duyguların daha dışa vurumlu, zaman zaman ateşli ve patlayıcı yanını öne çıkarıyorum. Yine de her iki durumda da dürüstlük, samimiyet ve tutkuyu ön planda tutuyorum. Bu ortak değerler, karaktere hayat verirken aynı zamanda kendi yaşamımdaki gerçeklikleri de yansıtmama yardımcı oluyor."

Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 6

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

24 Şubat 1997 İstanbul doğumlu olan Burak Berkay Akgül, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ardından oyunculuk eğitimi alan Akgül,  "Maria ile Mustafa" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Burak Berkay Akgül, sonrasında "Kahraman Babam", "Destan", "Safir" gibi birçok projede rol aldı.

Ünlü oyuncu, "Ru" adlı internet dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Burak Berkay Akgül, şimdilerde Sahipsizler dizisinde Devran karakterine hayat veriyor.

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Akgül, bir süredir meslektaşı Özge Yağız ile aşk yaşıyor.

Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin 26 Şubat akşamı yayınlanan 13. bölümüne; Devran'ın Azize için çabalaması ve sonunda onu kıskandığını itiraf etmesi damga vurdu.

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Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var - 8

SAHİPSİZLER DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Sahipsizler dizisi, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

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