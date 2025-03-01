Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var

SAHİPSİZLER DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Sahipsizler dizisi, anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.