Sahipsizler'in yıldızı Burak Berkay Akgül: Devran'la aramda belirgin farklar var
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sahipsizler'in Devran Alaz'ı Burak Berkay Akgül de ntv.com.tr'ye verdiği röportajda; canlandırdığı karakter hakkında konuştu ve sette nasıl karşılandığını anlattı.
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'e 8. bölüm itibariyle dahil olan Burak Berkay Akgül, canlandırdığı karakterle ilgili merak edilenleri açıkladı.