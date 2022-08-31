Sahnede düşen şarkıcı Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Haberler - İHA | 31.08.2022 - 12:19 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 12:31
'Usta Şarkılar' projesinde yer alan söz yazarı ve besteci Emre Kaya, konser sonrası sahneden inerken düştü.
Hastaneye kaldırılan ünlü popçunun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.
30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali'nde konser veren şarkıcı, enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandırdı.
Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.
Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı tedavi altına alındı. Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.
Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.