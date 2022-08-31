Sahnede düşen şarkıcı Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.