Sahnede saldırıya uğrayan komedyen Dave Chappelle konuştu

Haberler | 07.05.2022 - 17:23 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 09:15
Amerikalı komedyen Dave Chappelle'in sahnedeyken saldırıya uğramasının ardından bir partiye katıldı.
Olayın ardından arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katılan 48 yaşındaki oyuncu, yaşanan saldırı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Partideki kaynaklara göre, ünlü komedyen partide uğradığı saldırı için "Arkadaşlarım bana saldıran adamın kolunu kırdığında iyi hissettim. İyi hissettim" dedi.
23 yaşındaki saldırgan Isaiah Lee'nin salonda kolu kırılmış ve ardından gözaltına alınmıştı. Los Angeles Bölge Savcılığı, Lee'nin ağır suçla itham edilmeyeceğini ancak silah taşıma ve darp gibi 4 suçtan yargılanacağını söylemişti.
Komedyenin saldırıya uğradığı gece gösterisini izleyenler arasında Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 94. Oscar Ödülleri Töreni'nde Will Smith'in saldırısına maruz kalan komedyen Chris Rock, efsanevi NBA oyuncusu Kareem Abdul-Jabbar gibi isimler vardı.
Etkinlikte bulunan Chris Rock'ın sahneye çıkarak “Will Smith miydi o?” diye şaka yapması gündem olmuştu.