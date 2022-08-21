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Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız

Haberler | 21.08.2022 - 13:16

Meslektaşı İmer Özgün ile evli olan oyuncu Salih Bademci, eşi ve kızı İklim'le birlikte Cunda'ya gitti. Eşiyle kızının objektifine poz veren Bademci, o anı "2,5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" notuyla yayınladı.

Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız - 1

2015 yılında nikah masasına oturan İmer Özgün ve Salih Bademci, 2020'de İklim adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Mutlu bir evlilik süren çift, çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.

Eşi ve kızıyla Cunda'ya giden 38 yaşındaki Bademci, aile pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 

Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız - 2

"KIZIMIN ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAFIMIZ!"

Ünlü çift, ayrıca deniz kenarında kızlarının objektifine poz verdi. O kareyi de takipçileriyle paylaşan Bademci, gönderisinde "2,5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" ifadelerini kullandı.

Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız - 3

"GÜZEL ANLARDAN ASLA VAZGEÇME"

Ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyada sık sık paylaşan Bademci, iki yıl önce kızına biberon ile su içirirken çekildiği fotoğrafını da "Güzel anlardan asla vazgeçme." notuyla yayınlamıştı.

Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız - 4

Bademci, kızı doğduktan sonra el ele tutuştuğu anları da "Güç onlarda..." sözleriyle paylaşmıştı.

Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız - 5

İmer Özgün ise kızı ile çekildiği kareyi "Geldi ve tam kalbimin orta yerine yerleşti. İklim..." notuyla yayınlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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