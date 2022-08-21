Salih Bademci: Kızımın çektiği ilk fotoğrafımız

Haberler | 21.08.2022 - 13:16
2015 yılında nikah masasına oturan İmer Özgün ve Salih Bademci, 2020'de İklim adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Mutlu bir evlilik süren çift, çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.
Eşi ve kızıyla Cunda'ya giden 38 yaşındaki Bademci, aile pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
Ünlü çift, ayrıca deniz kenarında kızlarının objektifine poz verdi. O kareyi de takipçileriyle paylaşan Bademci, gönderisinde "2,5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" ifadelerini kullandı.
Ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyada sık sık paylaşan Bademci, iki yıl önce kızına biberon ile su içirirken çekildiği fotoğrafını da "Güzel anlardan asla vazgeçme." notuyla yayınlamıştı.
Bademci, kızı doğduktan sonra el ele tutuştuğu anları da "Güç onlarda..." sözleriyle paylaşmıştı.
İmer Özgün ise kızı ile çekildiği kareyi "Geldi ve tam kalbimin orta yerine yerleşti. İklim..." notuyla yayınlamıştı.