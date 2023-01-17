Sally Field ile Steven Spielberg’in aşka dönüşemeyen arkadaşlığı

"SEVGİLİ OLMASAK DA HAYATIMDA HİÇ ÇIKMADI"

The Hollywood Reporter’a konuşan Field, "70'lerde bir zamanda sanırım, beni düzeltecektir, yeni çalışmaya başladığım işletme müdürüm, müşterilerinden biriyle tanışmamı istedi ve sözde bir ‘toplantı’ için Universal'a gitmemi istedi çünkü ikimizin gerçekten çok başarılı olacağını düşündü” dedi.



“Ve aslında hiç sevgili olmamış olsak da canım Steven Spielberg hayatımdan hiç çıkmadı” diyen Field, “Neredeyse 50 yıldır iyi ve kötü, kahkaha ve endişe ile dolu bu hayattan geçtik. O benim en büyük destekçim ve her zaman ayrı yeri olan biri” diye konuştu.