Sally Field ile Steven Spielberg’in aşka dönüşemeyen arkadaşlığı

Ünlü oyuncu Sally Field, usta yönetmen Steven Spielberg ile arkadaşlıklarının neredeyse 50 yıl önce başladığını söyledi. 76 yaşındaki Mrs. Doubtfire filmi yıldızı, Fabelmanlar (The Fabelmans) adlı filminin onurlandırıldığı Palm Springs Film Ödülleri'nde verdiği röportajda, Steven Spielberg ile geçmişteki olası flörtleri hakkında konuştu.
The Hollywood Reporter’a konuşan Field, "70'lerde bir zamanda sanırım, beni düzeltecektir, yeni çalışmaya başladığım işletme müdürüm, müşterilerinden biriyle tanışmamı istedi ve sözde bir ‘toplantı’ için Universal'a gitmemi istedi çünkü ikimizin gerçekten çok başarılı olacağını düşündü” dedi.
“Ve aslında hiç sevgili olmamış olsak da canım Steven Spielberg hayatımdan hiç çıkmadı” diyen Field, “Neredeyse 50 yıldır iyi ve kötü, kahkaha ve endişe ile dolu bu hayattan geçtik. O benim en büyük destekçim ve her zaman ayrı yeri olan biri” diye konuştu.
“Dürüst olmak gerekirse onsuz bir hayat düşünemiyorum” diyen Field, “Endüstri şöyle dursun, ülkemizin Steven Spielberg'in elinde hiç kamera tutmamış halini hayal bile edemiyorum. Vizyonu, mizah ve eğlence anlayışı, baş belası oluşu, insanlığı ve kalbi tüm dünyanın bilincine örülmüştür” ifadesini kullandı.
Sally Field, Lily Tomlin, Jane Fonda ve Rita Moreno ile başrolleri paylaştığı ve bu yıl gösterime girecek olan komedi filmi 80 for Brady’de rol aldı.
Spielberg, geçen hafta gerçekleşen 80. Altın Küre Ödülleri'nde, kendi hayatını anlattığı Fabelmanlar (The Fabelmans) filmi ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.