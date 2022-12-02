Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi

1980 yılında 'Norma Rae', 1985 yılında da 'Places in the Heart' (Yürekte Bir Yer) adlı filmlerle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Sally Field (76), yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.
Birkaç gün önce 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' adlı programa konuk olan ABD'li oyuncu, rol arkadaşlarının ismini de vererek kariyerinin en iyi ve en kötü öpüşme sahnelerini değerlendirdi.
Field, en kötü öpüşme sahnesini kiminle çektiği sorusu üzerine "Gerçekten isim vermeli miyim? Bu şoke edici olacak. O zaman millet, bekleyin. O kişi Burt Reynolds'tı" yanıtını verdi.
Sunucu Andy Cohen, Sally Field'ın bu konudaki sözlerine "Gerçekten mi?" diyerek şaşkılığını dile getirdi. Programın konuklarından Idina Menzel de kendini tutamayıp kahkahalara boğuldu.
Andy Cohen, Sally Field'ın bu yanıtı üzerine "Siz o zaman flört etmiyor muydunuz?" diye sordu. Sally Field da "Bu, onun iyi yapabildiği bir şey değildi" diye yanıt verdi.
Ünlü isim "İsterseniz ayrıntıları da verebilirim ama bunları duymak istemezsiniz" diyerek sözlerini sürdürdü. Cohen'in ısrarı üzerine Field, kamera karşısında gerçekten öpüşmediklerini söyleyip sorunun da o sırada Burt Reynolds'ın ağzından saçılan salyalar olduğunu ekledi.
Sally Field ve Burt Reynolds, 1977'de 'Smokey And The Bandit' (Çılgın) adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişti. Film boyunca Field ve Reynolds, birbirlerine aşık olan iki karakteri canlandırmış ve senaryo gereği de zaman zaman yakınlaştıkları sahnelerde yer almışlardı.
Sally Field, meslek hayatının kendisine göre en iyi öpüşme sahnesinde ise James Garner ile karşılıklı oynadıklarını anlattı. Field ve Garner, 1985 yılında 'Murphy's Romance' (Kocam ve Sevgilim) adlı bir romantik komedide birlikte kamera karşısına geçmişti.
Field, Steven Craig ile evliliğini bitirdikten üç yıl sonra Burt Reynolds ile aşk yaşamıştı.
Ünlü oyuncu, Burt Reynolds'tan ayrıldıktan sonra da 1984 ile 1994 yılları arasında Alan Greisman ile bir evlilik gerçekleştirmişti.