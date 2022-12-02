Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi

İki kez Oscar ödülü kazanan Sally Field, bir dönem aşk yaşadığı Burt Reynolds hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, katıldığı programda meslek hayatında en kötü öpüşme sahnesini Reynolds ile çektiğini açıkladı.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi - 1

1980 yılında 'Norma Rae', 1985 yılında da 'Places in the Heart' (Yürekte Bir Yer) adlı filmlerle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Sally Field (76), yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi - 2

Birkaç gün önce 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' adlı programa konuk olan ABD'li oyuncu, rol arkadaşlarının ismini de vererek kariyerinin en iyi ve en kötü öpüşme sahnelerini değerlendirdi.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi - 3

ŞAŞIRTAN YANIT

Field, en kötü öpüşme sahnesini kiminle çektiği sorusu üzerine "Gerçekten isim vermeli miyim? Bu şoke edici olacak. O zaman millet, bekleyin. O kişi Burt Reynolds'tı" yanıtını verdi.

Sunucu Andy Cohen, Sally Field'ın bu konudaki sözlerine "Gerçekten mi?" diyerek şaşkılığını dile getirdi. Programın konuklarından Idina Menzel de kendini tutamayıp kahkahalara boğuldu.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi - 4

"GERÇEKTEN ÖPÜŞMEDİK AMA ETRAFA ÇOK FAZLA SALYA SAÇILDI"

Andy Cohen, Sally Field'ın bu yanıtı üzerine "Siz o zaman flört etmiyor muydunuz?" diye sordu. Sally Field da "Bu, onun iyi yapabildiği bir şey değildi" diye yanıt verdi.

Ünlü isim "İsterseniz ayrıntıları da verebilirim ama bunları duymak istemezsiniz" diyerek sözlerini sürdürdü. Cohen'in ısrarı üzerine Field, kamera karşısında gerçekten öpüşmediklerini söyleyip sorunun da o sırada Burt Reynolds'ın ağzından saçılan salyalar olduğunu ekledi.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi - 5

FİLMİ ÇEKERKEN AŞK YAŞIYORLARDI

Sally Field ve Burt Reynolds, 1977'de 'Smokey And The Bandit' (Çılgın) adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişti. Film boyunca Field ve Reynolds, birbirlerine aşık olan iki karakteri canlandırmış ve senaryo gereği de zaman zaman yakınlaştıkları sahnelerde yer almışlardı.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi - 6

EN İYİ SAHNEYİ JAMES GARNER İLE ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sally Field, meslek hayatının kendisine göre en iyi öpüşme sahnesinde ise James Garner ile karşılıklı oynadıklarını anlattı. Field ve Garner, 1985 yılında 'Murphy's Romance' (Kocam ve Sevgilim) adlı bir romantik komedide birlikte kamera karşısına geçmişti.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi - 7

İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

Field, Steven Craig ile evliliğini bitirdikten üç yıl sonra Burt Reynolds ile aşk yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, Burt Reynolds'tan ayrıldıktan sonra da 1984 ile 1994 yılları arasında Alan Greisman ile bir evlilik gerçekleştirmişti.

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