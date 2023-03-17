Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Oscar kazanan filmler ve sinemacılar kadar ünlü isimlerin şıklık yarışı da çok konuşuldu. Gecenin en şık kadınlarından biri olan Salma Hayek, törene Gucci imzalı elbisesiyle katıldı.