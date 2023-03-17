Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez

Salma Hayek, 95. Oscar Ödülleri'ne kızı Valentina Paloma Pinault ile birlikte katılmıştı. Tören ve sonrasında düzenlenen parti için iki farklı kıyafet giyen Hayek, gecenin sonunda evindeki mutfaktan eğlenceli bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez - 1

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Oscar kazanan filmler ve sinemacılar kadar ünlü isimlerin şıklık yarışı da çok konuşuldu. Gecenin en şık kadınlarından biri olan Salma Hayek, törene Gucci imzalı elbisesiyle katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez - 2

Oscar Ödülleri'nde 15 yaşındaki kızı Valentina'nın eşlik ettiği 56 yaşındaki Hayek, törenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez - 3

Meksikalı oyuncu, yıllardır en yakın arkadaşlarından biri ve eski rol arkadaşı olan Antonio Banderas ile birlikte sahneye çıkarak gecenin ödül takdim eden isimlerinden biriydi.

Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez - 4

Törenin ardından geleneksel Vanity Fair Oscar partisine de kızıyla giden Salma Hayek, bu uzun gecenin bitiminde Instagram hesabından bir video paylaştı.

Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez - 5

Tören bittikten sonra evine dönüp soluğu mutfakta alan Hayek, elbisesinin fermuarını açıp tıka basa yemek yedi. 

Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez - 6

Hayek, o anları paylaşırken, "Evet, orada iyi görünmek için çok uğraştım ama açlık başka bir şeye benzemez” ifadelerini kullandı.

Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez - 7

Videoda Salma Hayek'in videosunu çeken kişi olduğu anlaşılan arkadaşının sesi de duyuldu. Ünlü oyuncunun arkadaşı Hayek'e esprili bir şekilde "İşte beklentiler ve gerçekler" diye seslendi.

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