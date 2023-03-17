Salma Hayek Oscar gecesini mutfakta noktaladı: Açlık başka bir şeye benzemez

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Oscar kazanan filmler ve sinemacılar kadar ünlü isimlerin şıklık yarışı da çok konuşuldu. Gecenin en şık kadınlarından biri olan Salma Hayek, törene Gucci imzalı elbisesiyle katıldı.
Oscar Ödülleri'nde 15 yaşındaki kızı Valentina'nın eşlik ettiği 56 yaşındaki Hayek, törenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Meksikalı oyuncu, yıllardır en yakın arkadaşlarından biri ve eski rol arkadaşı olan Antonio Banderas ile birlikte sahneye çıkarak gecenin ödül takdim eden isimlerinden biriydi.
Törenin ardından geleneksel Vanity Fair Oscar partisine de kızıyla giden Salma Hayek, bu uzun gecenin bitiminde Instagram hesabından bir video paylaştı.
Tören bittikten sonra evine dönüp soluğu mutfakta alan Hayek, elbisesinin fermuarını açıp tıka basa yemek yedi.
Hayek, o anları paylaşırken, "Evet, orada iyi görünmek için çok uğraştım ama açlık başka bir şeye benzemez” ifadelerini kullandı.
Videoda Salma Hayek'in videosunu çeken kişi olduğu anlaşılan arkadaşının sesi de duyuldu. Ünlü oyuncunun arkadaşı Hayek'e esprili bir şekilde "İşte beklentiler ve gerçekler" diye seslendi.