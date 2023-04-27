Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı

Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.
Hayek, son olarak meslektaşı Channing Tatum'un doğum gününü 'Magic Mike's Last Dance' filminin setinde çektikleri eğlenceli bir kamera arkası fotoğrafını paylaşarak kutladı.
Fotoğrafta atlet ve kargo pantolonuyla poz veren Hayek'in yanında görünen Tatum, sadece iç çamaşırı giymiş olması dikkat çekti.
Salma Hayek, paylaşımına "Her gün egzersiz yapmayanlarımız kıyafetlerini çıkarmadı. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.
Ünlü ismin esprili gönderisine; "Hiç bu kadar kıskanç hissetmemiştim", "Pantolon giy Channing!" ve "Manzara için teşekkürler Salma" gibi yorumlar geldi.
Öte yandan Salma Hayek, geçtiğimiz günlerde de bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekmişti.
Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine; "Ne zaman kendimi yenilenmiş hissetmek istesem okyanusa atlarım" mesajını yazmıştı.