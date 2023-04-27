Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı

Son olarak 'Magic Mike's Last Dance' adlı yapımda Channing Tatum ile yer alan Salma Hayek, rol arkadaşının doğum gününü kutladı. Ünlü isim, Tatum'un iç çamaşırlı bir fotoğrafını milyonlarca takipçisi ile paylaştı.

Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı - 1

Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı - 2

Hayek, son olarak meslektaşı Channing Tatum'un doğum gününü 'Magic Mike's Last Dance' filminin setinde çektikleri eğlenceli bir kamera arkası fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı - 3

TATUM'UN İÇ ÇAMAŞIRLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta atlet ve kargo pantolonuyla poz veren Hayek'in yanında görünen Tatum, sadece iç çamaşırı giymiş olması dikkat çekti.

Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı - 4

Salma Hayek, paylaşımına "Her gün egzersiz yapmayanlarımız kıyafetlerini çıkarmadı. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı - 5

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin esprili gönderisine; "Hiç bu kadar kıskanç hissetmemiştim", "Pantolon giy Channing!" ve "Manzara için teşekkürler Salma" gibi yorumlar geldi.

Salma Hayek'ten Channing Tatum'a ilginç doğum günü mesajı - 6

"NE ZAMAN YENİLENMİŞ HİSSETMEK İSTESEM OKYANUSA ATLARIM"

Öte yandan Salma Hayek, geçtiğimiz günlerde de bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekmişti.

Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine; "Ne zaman kendimi yenilenmiş hissetmek istesem okyanusa atlarım" mesajını yazmıştı.

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