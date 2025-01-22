Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar 2'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Ancak Dadgar'ın 9 yıl önce tanıştıklarına dair paylaşımı kafaları karıştırdı. Bunun üzerine Deniz'in eşi ünlü şarkıcı ile tanışma hikayelerini anlattı.
2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında dünyaevine girdi.