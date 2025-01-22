Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar 2'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Ancak Dadgar'ın 9 yıl önce tanıştıklarına dair paylaşımı kafaları karıştırdı. Bunun üzerine Deniz'in eşi ünlü şarkıcı ile tanışma hikayelerini anlattı.

Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik - 1

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında dünyaevine girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik - 2

Mutlu beraberlikleri süren ünlü çift, 2'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik - 3

"HAYATIMI TAMAMLADIN"

Eşiyle daha önce hiç görülmemiş karelerini yayınlayan Samar Dadgar, paylaştığı karelere "2'nci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın... Lafın kısası, iyi ki yolumuz kesişti. İyi ki sen, her günün her anı seni daha da çok seviyorum. Yan yana, el ele, diz dize ömür boyu" notunu düştü.

Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik - 4

"ÖZCAN'IN BENİ ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAF"

Samar Dadgar, eşinin çektiği bir fotoğrafın altına, "Dokuz yıl önce mutfakta yemek yerken Özcan’ın beni çektiği ilk fotoğraf" notunu düştü.

Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik - 5

9 SENE DETAYI KAFA KARIŞTIRDI

Ünlü ismin bu paylaşımı kafaları karıştırırken; bir takipçisi Dadgar'a "9 sene önce mi tanıştınız? O zaman mı?" diye sordu.

Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik - 6

DADGAR AÇIKLADI

Bu soruyu yanıtlayan Samar Dadgar ise eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Herkesin sorduğu soruyu cevaplıyorum. 9 yıl önce tanıştık, 6 ay arkadaşlık ettik, sonra yıllarca görüşmedik. 4.5 yıl önce tekrar görüşmeye başladık, 2.5 yıl sevgili olduk, 2 yıldır evliyiz. Özetle, herkes rahatsa, dağılabiliriz."

Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi: 9 sene önce tanıştık ama yıllarca görüşmedik - 7

AİLESİNE REST ÇEKTİ

Öte yandan Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.

Uzun zamandır konuyla ilgili sessizliğini koruyan Özcan Deniz, yaptığı son paylaşımda ise "Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam!" ifadelerini kullanmıştı.

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