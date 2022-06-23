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Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim

Haberler - ntv.com.tr | 23.06.2022 - 12:57

ABD’li oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa geçici bir süre ara verdiğini açıkladı. Psikolojik olarak çok yorulduğunu ve şu an sağlıklı kararlar alamayacağını söyleyen sanatçı, “Tükendim, bittim” dedi.

Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim - 1

Romantik komediden aksiyona 30 yıllık kariyerinde onlarca filmde rol alan Sandra Bullock son açıklamasıyla hayranlarını üzdü. 

Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim - 2

Bullock hayranlarını üzen bir açıklama yaparak, bir süre oyunculuğa ara verdiğini duyurdu.

Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim - 3

“TÜKENDİMİ BİTTİM”  

57 yaşındaki oyuncu, psikolojik olarak yıprandığını belirterek, “Tükendim, bittim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim” dedi.

Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim - 4

“DAHA RAHAT BİR PROGRAM SÜRDÜRECEĞİM”

Bullock, The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda bundan sonra meslek hayatında eskisi kadar yoğun olmayan, daha rahat bir program sürdürmeyi planladığını söyledi.

Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim - 5

30 yıllık meslek hayatında 50’den fazla filmde yer alan oyuncu, şu anki psikolojisiyle sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını da belirtti.

‘Altın Küre’, ‘Oscar’ gibi önemli ödüllere layık görülen Bullock, daha önce verdiği bir röportajında da geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.

Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim - 6

ÇOCUKLARINA VAKİT AYIRACAK

Louis (11) ve Laila (8) adından iki tane evlatlık çocuğu olan oyuncu, “Çocuklarımla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Onlarla anılar biriktirmeyi seviyorum" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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