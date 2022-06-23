Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim

Haberler - ntv.com.tr | 23.06.2022 - 12:57
Romantik komediden aksiyona 30 yıllık kariyerinde onlarca filmde rol alan Sandra Bullock son açıklamasıyla hayranlarını üzdü.
Bullock hayranlarını üzen bir açıklama yaparak, bir süre oyunculuğa ara verdiğini duyurdu.
57 yaşındaki oyuncu, psikolojik olarak yıprandığını belirterek, “Tükendim, bittim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim” dedi.
Bullock, The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda bundan sonra meslek hayatında eskisi kadar yoğun olmayan, daha rahat bir program sürdürmeyi planladığını söyledi.
30 yıllık meslek hayatında 50’den fazla filmde yer alan oyuncu, şu anki psikolojisiyle sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını da belirtti.
‘Altın Küre’, ‘Oscar’ gibi önemli ödüllere layık görülen Bullock, daha önce verdiği bir röportajında da geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.
Louis (11) ve Laila (8) adından iki tane evlatlık çocuğu olan oyuncu, “Çocuklarımla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Onlarla anılar biriktirmeyi seviyorum" diye konuştu.