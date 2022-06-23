Sandra Bullock oyunculuğa ara verdiğini açıkladı: Tükendim

30 yıllık meslek hayatında 50’den fazla filmde yer alan oyuncu, şu anki psikolojisiyle sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını da belirtti.

‘Altın Küre’, ‘Oscar’ gibi önemli ödüllere layık görülen Bullock, daha önce verdiği bir röportajında da geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.