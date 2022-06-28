Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan'a Balıkesir'de düğün: Türk adetlerine göre yapılacak

Öte yandan, geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplanacağı öğrenildi.