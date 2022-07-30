Sarah Jessica Parker İstanbul'da: Muhabire Türkçe yanıt

Haberler | 30.07.2022 - 13:29
'Sex And The City'nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." ile yeniden izleyici karşısına çıkan Sarah Jessica Parker (57), İstanbul Karaköy’de görüntülendi.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sessiz sedasız İstanbul’a gelen Parker'ı mekanın içindekiler tanımakta güçlük çekti.
Çıkışta aracı kapıya kadar yanaştıran arkadaşları, basının görüntü almasını engellemek için Sarah Parker'ın önünde siper oldu.
Parker, muhabirlerin "Türkiye’ye hoş geldiniz. Tatil için mi, yoksa bir proje için mi buradasınız?" sorusuna gülümseyerek, Türkçe "Çok sağ ol..." diye cevap verdi.
Jessica Parker'ın Bodrum'da tatil yapacağı, İstanbul’da ise iki günlük turistik gezi yapacağı öğrenildi.