Galeri

Sarah Jessica Parker İstanbul'da: Muhabire Türkçe yanıt

Haberler | 30.07.2022 - 13:29

Altın Küre ve Emmy ödüllü yıldız oyuncu Sarah Jessica Parker, İstanbul'a geldi. Parker, muhabirlerin "Türkiye’ye hoş geldiniz. Tatil için mi, yoksa bir proje için mi buradasınız?" sorusuna Türkçe olarak "Çok sağ ol..." yanıtını verdi.

Sarah Jessica Parker İstanbul'da: Muhabire Türkçe yanıt - 1

'Sex And The City'nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." ile yeniden izleyici karşısına çıkan Sarah Jessica Parker (57), İstanbul Karaköy’de görüntülendi.


Sarah Jessica Parker İstanbul'da: Muhabire Türkçe yanıt - 2

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sessiz sedasız İstanbul’a gelen Parker'ı mekanın içindekiler tanımakta güçlük çekti.


Sarah Jessica Parker İstanbul'da: Muhabire Türkçe yanıt - 3

Çıkışta aracı kapıya kadar yanaştıran arkadaşları, basının görüntü almasını engellemek için Sarah Parker'ın önünde siper oldu.


Sarah Jessica Parker İstanbul'da: Muhabire Türkçe yanıt - 4

Parker, muhabirlerin "Türkiye’ye hoş geldiniz. Tatil için mi, yoksa bir proje için mi buradasınız?" sorusuna gülümseyerek, Türkçe "Çok sağ ol..." diye cevap verdi.


Sarah Jessica Parker İstanbul'da: Muhabire Türkçe yanıt - 5

Jessica Parker'ın Bodrum'da tatil yapacağı, İstanbul’da ise iki günlük turistik gezi yapacağı öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER